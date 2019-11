سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يلعب كرة السلة.. ورونالدو يستعرض منتجاته (شاهد)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من اصلحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يعرض منتجاته خلال ”الجمعة السوداء“

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأبرز المنتجات التي تحمل اسمه، وعلّق اللاعب:“ إنه يوم الجمعة السوداء، احصل على معدات CR7 بأسعار خاصة“.

فان دايك يدشن صفحة محبي كلو

نشر الهولندي فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لصفحة جديدة دشنها تحمل عنوان محبي يورغن كلوب المدير الفني للريدز.

وعلّق اللاعب:“مرحبًا بالمعجبين، يرجى اتباع نسخة احتياطية جديدة من معجبي يورغن كلوب“.

راشفورد يستعد لعطلة نهاية الأسبوع

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في الجيم، وعلق راشفورد: الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع.

جريزمان يراقب حصانه

نشر أنطونيو جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يراقب حصانه، وعلق اللاعب: يكون للحصان الخارجي تأثير مفيد في الداخل للرجل.

مودريتش يقدم بلاغًا ضد راموس

نشر لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله سيرجيو راموس وهو يشير إلى شارب الأخير، وعلق مودريتش قائلًا: منظمة العفو الدولية الألغام مع شارب سيرجيو راموس.

رونالدينيو يحتفل بذكرى تأسيس برشلونة

احتفل النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة السابق، بذكرى تأسيس النادي الكتالوني بمناسبة مرور 120 عام على التأسيس.

ونشر رونالدينيو صورة لعلم برشلونة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وعلق: تهانينا لنادي برشلونة إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذه القصة الكبيرة والجميلة https://www.instagram.com/p/B5c7sAnnQkD/?utm_source=ig_web_copy_link

محمد صلاح يلعب كرة السلة

نشر المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب كرة السلة

دافيد لويز يعتذر لمدربه بعد الإقالة

حرص دافيد لويز على وداع مدربه أوناي إيمري والذي تمت إقالته من تدريب نادي أرسنال الإنجليزي، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق: يوم حزين للجميع خاصة لأننا خذلنا بوس، آسف وشكرا لك، أنت رجل قوي، شغوف بكرة القدم ومثال كبير دائمًا، لا يهم النتائج حظا سعيدا في المستقبل.

Sad day for everybody , especially because we let u down Boss,sorry !! Thank you and the amazing staff for everything !! You are a hard worker , passionate for football and a big example always , doesn’t matter the results ! Good luck for the future ! @UnaiEmery_

— David Luiz (@DavidLuiz_4) November 29, 2019