أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صدمة جديدة للبلوغرانا.. وزيدان يحسم مصير فينيسيوس

فرض قرار إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، بإقالة أوناي إيمري من تدريب الفريق، نفسه على وسائل الإعلام الأوروبية.

وبدأ النادي اللندني البحث عن مدير فني جديد لتولي المهمة بداية من الموسم المقبل، بعد تعيين السويدي فريدي ليونبيرغ نجم الفريق السابق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

تصريحات أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي نابولي الإيطالي، موقفه من خلافة الإسباني أوناي إيمري في تدريب نادي آرسنال الإنجليزي.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي عن أنشيلوتي قوله إنه لن يكون خليفة إيمري في تدريب آرسنال في الوقت الحالي.

وقال أنشيلوتي:“بالطبع أنا مستمر مع نابولي، وهذه مجرد شائعات، ولدي الكثير من الخبرة في التدريب، وحتى الآن فإن هذه الأنباء مجرد شائعات“.

وتراجعت نتائج نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، مؤخرًا، مما أدى إلى وجود الفريق في المركز السابع في ترتيب المسابقة.

ورغم ذلك، فإن نابولي نجح في الخروج بنقطة التعادل أمام ليفربول الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، من ملعب ”أنفيلد“، مساء الأربعاء الماضي، ليعزز فرصته في بلوغ دور الـ16 للمسابقة الأوروبية، حيث يكفيه الفوز على ضيفه كلوب بروغ البلجيكي في المباراة الأخيرة كي يتأهل رسميًا إلى أدوار خروج المغلوب، وتوترت العلاقات بين أنشيلوتي ولاعبي نابولي، وبين إدارة النادي برئاسة دي لورينتس، في ظل القرارات الصارمة التي لوّح بها الرئيس ضد اللاعبين.

واندلعت الأزمة، مطلع الشهر الجاري، بعد أن فرض دي لورينتس رئيس النادي على الفرق، دخول معسكر مغلق لمدة أسبوع رغم أن اللاعبين يعتبرون هذه المعسكرات مهينة وعفا عليها الزمن.

ورفض أنشيلوتي، الذي أصبح مستقبله محل تكهنات، علنًا هذا القرار.

نيمار وإيكاردي

قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن تألق ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان المعار من إنتر ميلان الإيطالي بشكل غير متوقع خلال الموسم الجاري، يدفع إدارة النادي الفرنسي، لتفعيل بند الشراء بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن عملية التعاقد بشكل نهائي مع إيكاردي قد تواجه بعض الصعوبات بالنسبة لباريس سان جيرمان.

ويواجه البي أس جي مشكلتين قد تحولان دون إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني المتألق هذا الموسم.

ويسعى باريس سان جيرمان في المقام الأول إلى تأمين موقفه المالي، في ظل خضوعه للرقابة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وتسبب استثمار النادي في التعاقد مع الثنائي نيمار داسيلفا وكيليان مبابي في اهتزاز الموقف المالي للبي أس جي طبقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتحاول إدارة نادي العاصمة الفرنسية تأمين الموقف المالي في المقام الأول، قبل تفعيل بند شراء إيكاردي من إنتر ميلان.

والعامل الثاني بحسم صفقة إيكاردي، هو موقف البرازيلي نيمار من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأكد ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أكثر من مرة تمسكه باستمرار كيليان مبابي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يعلق على موقف النجم البرازيلي.

ويفتح بيع نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل، الباب أمام باريس سان جيرمان لتفعيل شراء ماورو إيكاردي من الإنتر بأمان.

مستقبل فينسيوس مع الميرينغي

أنهى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الجدل حول مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تقارير عن رحيله في يناير المقبل.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني: ”فينيسيوس جونيور لن يرحل لأي مكان في يناير، هو مستمر معنا في ريال مدريد“.

وأضاف زيدان:“ما تغيّر في وضع فينيسيوس هو وجود أيدين هازارد، ورودريغو جوس معه، ويجب الاختيار بينهم، لكنه يتدرب بصورة جيدة“.

وغاب فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 19 عامًا، عن قائمة ريال مدريد في المباراتين الماضيتين أمام ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان بقرار فني من زيدان، ما أثار الشكوك حول استمراره في ظل حديث عن رغبة ميلان بضم اللاعب.

صدمة جديدة لبرشلونة

علي الجانب الآخر، أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني رسميًا عن غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الملاعب نحو 10 أسابيع، بسبب إصابة في عضلات فخذه اليسرى.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: إن ديمبلي أصيب في الدقيقة 26 خلال مواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك الدولي الفرنسي في 8 مباريات حتى الآن هذا الموسم، بينها 4 في الدوري و4 في دوري الأبطال، وسجل هدفًا واحدًا في مرمى إشبيلية في كامب نو في الدوري.

وتعد هذه المرة الثامنة التي يتعرض خلالها ديمبلي للإصابة مع برشلونة في غضون عامين، ولم يشارك بشكل منتظم مع الفريق الكتالوني.

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية للمدير الفني إرنستو فالفيردي، الذي لن يكون قادرًا على الاعتماد على ديمبلي حتى فبراير/شباط المقبل.

ويعتمد فالفيردي على ديمبلي كبديل للثلاثي الهجومي المكون من: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، والفرنسي غريزمان، لكنه سيستعينّ بديمبلي مع انطلاق مباريات أدوار خروج المغلوب في دور الأبطال في فبراير/شباط المقبل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها الجناح الفرنسي للإصابة، فهي الثالثة هذا الموسم ولم يشارك سوى في 9 مباريات.

أزمة جادون سانشو

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن إدارة بروسيا دورتموند ستدرس العروض المقدمة للجناح الدولي الإنجليزي جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وانهارت العلاقة بين سانشو ودورتموند، بعد أن قرر السويسري لوسيان فافري، استبداله مبكرًا في مباراة بايرن ميونيخ بالدوري الألماني.

وتأخر جادون سانشو طبقًا لصحيفة ”إدبندنت“، عن الحصة التدريبية الأخيرة لبروسيا دورتموند قبل مواجهة برشلونة الإسباني، أمس الأول الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان سانشو قد تعرض للإيقاف من إدارة ناديه الألماني، بعد عودته متأخرًا من معسكر منتخب بلاده في أكتوبر الماضي.

وذكرت ”ديلي ميل“ أن جادون سانشو يضغط بهذه التصرفات على إدارة بروسيا دورتموند، بعد أن قرر الرحيل عن الفريق.

ويشعر مسؤولو دورتموند بإحباط كبير من طريقة تعامل وكلاء سانشو، بعد إبلاغهم بإمكانية رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة دورتموند منشغلة بعدة أمور بجانب أزمة سانشو، خاصة أنهم يفكرون في إقالة فافري من تدريب الفريق، إضافة إلى البحث عن بديل للجناح الشاب البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

وعلى الرغم من ذلك قرر دورتموند الاستماع للعروض المقدمة لسانشو في يناير المقبل، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين بضمه.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول ضم اللاعب في الصيف الماضي، إلا أن دورتموند أبلغهم أنه من المستحيل انتقاله في ذلك التوقيت، بينما اكتفى ليفربول بمراقبة تطور سانشو.

وكان سانشو محل اهتمام من مانشستر سيتي الذي استفسر عن إمكانية ضم اللاعب، لتعويض رحيل ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ الألماني، كما يحظى باهتمام واضح من ريال مدريد الإسباني.

وحددت إدارة دورتموند قيمة انتقال سانشو في الميركاتو الشتوي بـ 100 مليون جنيه إسترليني.