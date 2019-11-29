7 مرشحين محتملين لتدريب آرسنال بينهم 3 من لاعبيه السابقين

أقال آرسنال الإنجليزي مديره الفني الإسباني أوناي إيمري بعد أسوأ بداية للفريق منذ أكثر من ربع قرن، وعين لاعبه السابق فريدي يونغبيرغ كمدرب مؤقت.

واستمر إيمري في منصبه لمدة 18 شهرًا فقط، حيث دفع ثمن غياب الفريق عن الانتصارات في سبع مباريات متتالية وخسارته على أرضه بهدفين مقابل هدف أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وصعدت إدارة النادي لاعب الوسط السابق يونغبيرغ لتولي المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لكن شبكة ”بي.إن.سبورتس“ التلفزيونية رشحت سبعة مدربين محتملين لخلافة المدير الفني السابق لإشبيلية الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وهم كما يلي:

ماسيميليانو أليغري

فاز مدرب ميلان ويوفنتوس السابق بستة ألقاب للدوري الإيطالي، لكنه غير مرتبط حاليًا بأي نادٍ بعد مغادرة يوفنتوس الموسم الماضي.

كما وصل أليغري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، ويبدو أنه يستعد للعودة إلى التدريب مرة أخرى.

كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي مدرب مخضرم وفاز بالعديد من الألقاب للدوري في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وكذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

يمتلك أنشيلوتي خبرة العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، لكنه يواجه أوقاتًا عصيبة في نابولي خلال هذه الفترة.

ماوريسيو بوكيتينو

يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي مع توتنهام هوتسبير جار آرسنال في لندن، وأقيل من منصبه الأسبوع الماضي وحقق الكثير من النجاحات مع توتنهام خلال خمس سنوات ونصف، لكنه فشل في نهاية المطاف في الفوز بأي ألقاب.

فريدي يونغبيرغ

لاعب خط وسط آرسنال الشهير السابق يشغل المنصب حاليًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لكن بعد نجاح أولي غونار سولشاير مع مانشستر يونايتد في فترته كمدرب مؤقت، ثم تعيينه مديرًا فنيًا دائمًا قد يدفع إدارة المدفعجية لتكرار الأمر مع يونغبيرغ في حال تحقيق نتائج جيدة.

ميكيل أرتيتا

تم اعتبار لاعب وسط آرسنال السابق والمدرب المساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي حاليًا مدربًا مستقبليًا للمدفعجية. لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان مستعدًا لإدارة فريق كمدير فني؟ ولو الإجابة بنعم، فهل سيكون فريق بحجم آرسنال الأول له كمدير فني؟

باتريك فييرا

لا يختلف وضع الفرنسي باتريك فييرا كثيرًا عن الإسباني أرتيتا، فكلاهما لاعب سابق في آرسنال، لكن فييرا عمل كمدير فني منذ فترة ويتولى حاليًا تدريب نيس.

ويتمتع فييرا عكس أرتيتا ويونغبيرغ بخبرة تدريبية حيث قضى 17 شهرًا مع نيس ولا يزال عقده مستمرًا. ويملك قائد منتخب فرنسا السابق، الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير آرسنال، فريق نيس إلى المركز السابع في الموسم الماضي، وألمح من قبل إلى أنه مهتم بالعودة إلى آرسنال.

نونو إسبيريتو سانتو

قاد نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي الفريق للمركز السابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي وواصل نسقه التصاعدي خلال الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأوروبي، ولكن هل يمكن إقناعه بالقفز على السفينة حيث تعشقه جماهير ولفرهامبتون وتدريب آرسنال؟