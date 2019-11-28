من جماهير آرسنال إلى أوناي إيمري: ارحل (شاهد)

رفعت جماهير آرسنال لافتات تطالب برحيل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق، خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة الخامسة للدوري الأوروبي في ملعب الإمارات يوم الخميس.

ونشرت صحيفة ”صن“ البريطانية بعض الصور للجماهير وهي ترفع لافتات كُُتب عليها ”ارحل يا إيمري“، ”آرسنال.. نحن نهتم بك فهل تهتم بنا“، ”لا خطط ولا طريقة لعب“.

ولم يظهر أي شيء ضد إيمري علنًا في بداية المباراة، لكن بعد تقدم الضيوف بهدف دايتشي كامادا الثاني ليمنح الفريق الألماني التقدم والفوز، تحول الأمر إذ رفعت الجماهير لافتات معادية لإيمري.

وأرسلت جماهير النادي رسالة إلى مالك آرسنال ستان كرونكي هذا الأسبوع جاء فيها ”هناك العديد من المشكلات التي أثيرت في بياننا الأول والتي لا تزال دون معالجة من قبل النادي… يجب على إدارة النادي حل هذه المشاكل بشكل مرض“.

وعقب الخسارة أمام الفريق الألماني أطلقت الجماهير صحيات وصافرات الاستهجان باتجاه إيمري، خاصة وأن الفريق يمر بأسوأ فترة لها منذ 1992 حيث غاب عن الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي في كافة المسابقات.

ولم يفز آرسنال في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتراجع إلى المركز الثامن في الترتيب ما أثار غضب الجماهير.

تصريح إيمري بعد الخسارة

وبعد المباراة، قال أوناي إيمري مدرب آرسنال إن فريقه أفضل مما توحيه النتائج الأخيرة وإنه بحاجة للفوز لاستعادة الثقة المفقودة بعد الهزيمة 1/2 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

وتقدم صاحب الأرض عبر بيير-إيمريك أوباميانغ لكن دايتشي كامادا أحرز هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخر آينتراخت إلى فوز ويمدد سلسلة بلا فوز آرسنال في 7 مباريات بجميع المسابقات لأول مرة منذ 1992.

وأوضحت الجماهير التي ملأت نصف مدرجات ملعب الإمارات غضبها بإطلاق صيحات الاستهجان ضد إيمري ورفع بعض المشجعين لافتات تطالب بإقالة المدرب الإسباني.

وأبلغ إيمري الصحفيين ”في الوقت الحالي لسنا بحالة جيدة.. نحن أفضل مما نقدمه سواء أنا أو الفريق أو الطاقم التدريبي أو الجميع… فقدنا بعض الثقة ونحن بحاجة للفوز“.

وتابع ”نستحق المزيد وسيطرنا على المباراة في الشوط الأول وسجلنا هدفًا واحدًا. في الشوط الثاني.. كنا بحاجة للتسجيل لكننا فقدنا السيطرة بعد 15 دقيقة والمنافس أحرز هدفين“.

وأضاف ”لم نضغط ولم نستغل الفرص لإدراك التعادل أو الفوز بالمباراة.. أتفهم الانتقادات للفريق ولي“.

ولم يقدم آرسنال هذه السلسلة من النتائج السيئة في 1235 مباراة مع المدرب السابق آرسين فينغر الذي تولى إيمري المسؤولية بدلًا منه في مايو 2018 بعد 22 عامًا للفريق مع المدرب الفرنسي.

ورفض إيمري الإجابة عن أسئلة بشأن استمراره مع الفريق لو فشل آرسنال صاحب المركز الثامن في الدوري في الفوز على مستضيفه نوريتش سيتي الوافد الجديد يوم الأحد.

وقال: ”أفكر في المباراة المقبلة وأحلل هذه المواجهة ومباراة الدوري الأوروبي.. وكيف يمكننا التطور واستعادة الثقة مع اللاعبين“.