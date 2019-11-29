عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”برشلونة 120“.. بوغبا الخاص.. والخضر في الفخ (صور)

شكّل ردّ روبيرت مورينو المدرب السابق للمنتخب الإسباني على المدرب الحالي لويس إنريكي ومباريات الدوري الأوروبي وكأس الخليج في قطر أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة ليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف باحتفال برشلونة بذكرى مرور 120 عامًا على تأسيسه وتطورات إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي والتخوفات بشأن الكلاسيكو القادم على كامب نو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو المؤجل والمقرر يوم 18 من الشهر القادم على كامب والتهديدات المستمرة حوله وكتبت ”قلق“، كما تحدثت عن رد روبيرت مورينو على تصريحات لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بشأن وصفه بالخائن.

الصحيفة تحدثت عن الدوري الأوروبي وكتبت ”خيتافي على بعد نقطة من التأهل“.



سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات روبيرت مورينو التي رد من خلالها على مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي وكتبت ”مورينو: لو لم أكن الثاني، لويس إنريكي لن يدرب المنتخب الإسباني“.

كما تحدثت عن احتفال برشلونة بذكرى 120 عامًا على تأسيسه وكتبت ”برشلونة يبلغ 120 عامًا“.

الصحيفة تحدثت عن لقاءات الدوري الأوروبي وكتبت ”صدارة بصعوبة لإسبانيول“، كما اهتمت بالفرنسي عثمان ديمبلي الذي تعرض لإصابة جديدة وأكدت أنه قد يجري عملية جراحية.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على احتفال برشلونة بذكرى 120 عامًا على تأسيسه وكتبت ”تهانينا“، كما اهتمت بتصريحات روبيرت مورينو التي رد بها على لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني وقال: ”لو لم أكن الثاني، لويس إنريكي لن يكون مدربًا“.

كما تحدثت عن نتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي وكتبت ”جولة جيدة بالنسبة للفرق الإسبانية الثلاثة“.

أس

ركزت الصحيفة على أخبار تمديد عقد الشاب الأوروغواياني فيدي فالفيردي لعقده مع ريال مدريد وكتبت ”زيدان يمتلك على بوغبا خاص: فالفيردي“.

كما أجرت حوارًا مع السلوفاكي يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد قبل القمة المنتظرة أمام برشلونة وقال: ”مواجهة ميسي تحمسني“.

كما تحدث عن رد روبيرت مورينو على لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني وقال: ”لو لم أكن أنا الثاني، لويس إنريكي لن يكون مدربًا للمنتخب“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي مع فوز خيتافي وإشبيلية وتعادل إسبانيول.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة أولمبيك مارسيليا وستاد بريست في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي وكتبت ”الأول في بطولتهم“.

كما اهتمت بتعادل سانت إيتيان أمام جينك البلجيكي في الدوري الأوروبي وكتبت ”الخضر في الفخ“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية ومنها استمرار الاحتفال بالهلال المتوج قاريًا وكتبت عن الأهلي ”الأهلي الخلاف يتجدد“، وعن النصر ”النصر يعود من جبل علي“.

كما تحدثت عن كأس الخليج في قطر وكتبت ”رينارد يفتح ملف البحرين“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على جائزة زايد الكبرى للهجن وكتبت ”ضربة البداية بالحقايق اليوم، جائزة زايد الكبرى للهجن ترسم لوحة إرث الأولين“.

كما تحدثت عن كأس الخليج 24، وقمة المنتخبين الإماراتي والعراقي وكتبت ”الأبيض وأسود الرافدين: الخطة العملاقة“.

الصحيفة اهتمت بجائزة أبوظبي للفورمولا 1 وكتبت ”170 جنسية تحدد ملامح فورمولا 1 في ياس، ختامها أبوظبي“.

كما اهتمت الصحيفة بالملف الدولي وكتبت ”قاد برشلونة للتأهل الأوروبي، ميسي 700″ و“استكمالًا لسلسلة النجاحات مومباي ينظم إلى إمبراطورية السيتي“.

