ماوريسيو بوكيتينو يعلق لأول مرة على إقالته من تدريب توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه قدّم للفريق ”أفضل ما لدي“ خلال 5 سنوات ونصف قبل إقالته الأسبوع الماضي.

ورحل المدرب الأرجنتيني، الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة بجميع المسابقات هذا الموسم وتولى جوزيه مورينيو المسؤولية بدلًا منه وقاد الفريق للفوز في أول مباراتين حتى الآن.

وتحدث بوكيتينو لأول مرة منذ إقالته عن ”التحديات الصعبة“ و“النجاح المثير“.

وقال بوكيتينو في بيان نشره اتحاد مدربي الدوري: ”قدمت كل ما لدي لتحقيق الأهداف التي طُلبت مني في أول اجتماع. التحديات كانت صعبة بقدر ما كان النجاح مثيرًا“.

وأضاف ”أودّ توجيه الشكر إلى جو لويس (مالك النادي) ودانييل ليفي (رئيس توتنهام) لمنحي هذه الفرصة لكي أكون جزءًا من تاريخ توتنهام… وكل ما قابلتهم في توتنهام من العاملين إلى اللاعبين خلال 5 سنوات ونصف“.

وتابع ”أخيرًا أود الحديث بشكل خاص إلى الجماهير التي تجعل هذا الفريق رائعًا بدعمهم المذهل… أتمنى لهم التوفيق وأنا واثق من أننا سنلتقي مرة أخرى“.