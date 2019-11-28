استغل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليقفز لصدارة ترتيب الهدافين متقدمًا على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم سالزبورغ النمساوي.

وسجل المهاجم البولندي 4 أهداف في مرمى سيرفينا زفيزدا الصربي ليقود فريقه الألماني للفوز 6-0 ويرفع رصيده للهدف العاشر في النسخة الحالية.

ورفع المهاجم البولندي رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا لـ63 هدفًا ويحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة ويتخلف فقط بفارق هدف عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 64 هدفًا.

وسجل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند هدفًا لفريقه سالزبورغ النمساوي خلال الفوز على جينك البلجيكي 4-1 لكنه تراجع للمركز الثاني برصيد 8 أهداف معززًا رقمه القياسي كأصغر لاعب يسجل في 5 لقاءات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

واستفاد الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام من تسجيله لهدفين في مرمى أولمبياكوس اليوناني خلال فوز فريقه 4-2 ليصعد للمركز الثالث برصيد 6 أهداف.

ويحتل المركز الرابع كلٌّ من الإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام والأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم أنتر ميلانو برصيد 5 أهداف.

ولم يسجل الهداف التاريخي للمسابقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في هذه النسخة سوى هدف وحيد، بينما سجل وصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة هدفين.

وعلى صعيد التمريرات الحاسمة قفز المغربي حكيم زياش نجم أياكس الهولندي للمركز الأول برصيد 5 تمريرات حاسمة متقدمًا على الفرنسي كورنتين توليسو لاعب بايرن ميونخ والبرازيلي روبيرتو فيمينو لاعب ليفربول برصيد 4 تمريرات حاسمة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 10 أهداف

2- النرويجي إيرلينغ هالاند ( سالزبورغ النمساوي ) : 8 أهداف

3- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) : 6 أهداف

4- الإنجليزي رحيم سترلينغ ( مانشستر سيتي ) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون ( توتنهام ) والأرجنتيني لوتارو مارتينيز ( أنتر ميلانو ) : 5 أهداف