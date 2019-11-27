سوشيال ميديا الرياضة: راموس يحتفل بعيد ميلاد والدته.. وفان دايك يجمع التبرعات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فيرمينيو يصف ابنته بالأميرة

نشر اليرازيلي فيرمينيو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور لابنته باسكال عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، ووصفها اللاعب بالأميرة والحلم الجميل.

وعلق اللاعب: كان لديّ أحلام جميلة، أنت واحد منهم ابنتي لقد غيرني وصولك ولا يزال يغيرني، اليوم أريد أن أكون المرجع الخاص بك ملاذا آمنا وكتف صديقك، واليوم دائما شكرا لكونك مذهلة، أنا حقا رجل محظوظ أنا أحبك وراء حياة الأميرة باسكال.

راموس يحتفل بعيد ميلاد والدته

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته احتفالًا بعيد ميلادها.

وعلّق راموس: على كل شيء تعلمته، عن كل ما تدعمه، ولكل مرة إلى جانبك، لكونك قدوة لي، أحبك كثيرًا يا أمي’ عيد ميلاد سعيد يا أمي.

مبابي مع نجم السلة الفرنسي

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مواطنه توني باركر لاعب كرة سلة.

فان دايك يجمع التبرعات لصالح ألبانيا

نشر الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأثار الدمار التي لحقت بدولة ألبانيا بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد منذ أيام.

وقال اللاعب: يجب أن تقرأ، هذا ما حدث في ألبانيا أمر محزن للغاية، من فضلك نحن بحاجة لمساعدتكم، أحث أي شخص يمكن أن يتبرع بأي أموال، سيكون موضع تقدير كبير، الرابط موجود لذا شكرًا لكل من يمكنه مساعدة هؤلاء الأشخاص في ألبانيا، شكرًا جزيلًا، أحبكم جميعًا.

ديبالا: لا نعرف المستحيل

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه عقب الفوز الذي حققه نادي السيدة العجوز أمس على حساب نادي اتلتيكو مدريد بهدف دون رد سجله ديبالا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلًق اللاعب: لا نعرف المستحيل

دافيد آلابا يدعم المؤسسات الخيرية

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ دعما للمؤسسات الخيرية.

وعلق اللاعب: الفوز الحصري مبارزة في وحدة التحكم ضدي، تأمين الكثير مع تبرعك مؤسسة فيبريز الخيرية وفي الوقت نفسه دعم منظمة المساعدات رايت تو بالاينت، انضم الآن افعل الخير.

???? Gewinne ein exklusives 1:1-Duell an der Konsole gegen mich. ????

Sichere Dir mit deiner Spende Lose bei @viprize_charity & unterstütze gleichzeitig die Hilfsorganisation @RightToPlayIntl. Jetzt mitmachen, Gutes tun & gewinnen: https://t.co/S0vcWZSw4p

DANKE für Deinen Support! ???????? pic.twitter.com/VlnrtJcNBr — David Alaba (@David_Alaba) November 27, 2019

والكر يحيي ذكرى غاري سبيد

حرص كايل والكر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على إحياء ذكرى اللاعب الويلزي الراحل غاري سبيد، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: منذ 8 سنوات منذ أن فقدنا أسطورة كرة القدم والأهم من ذلك شخص عظيم كان شرفًا أن يتعلمه كلاعب شاب.

8 years ago since we lost a footballing legend and most importantly a great person. Was a privilege to learn off him as a young player @SheffieldUnited #RIPSpeedo — Kyle Walker (@kylewalker2) November 27, 2019

ماكس تايلور قاهر السرطان في مقابلة تلفزيونية

نشر ماكس تايلور لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والملقب بقاهر السرطان، صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في لقاء تليفزيوني يحكي معه معاناته مع مرض السرطان وكيف تغلب عليه، وعلق اللاعب قائلا: شكرا لهذه المقابلة

Thanks for the interview mate ???? https://t.co/SWtMqA8stQ — Max Taylor (@maxtaylor00) November 27, 2019

لوكاس هيرنانديز يشيد بأداء ليفاندوفيسكي

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله ليفاندوفيسكي والذي قاد الفريق البفاري بالأمس للفوز الكاسح على سرفينا زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة، وعلق هيرنانديز: يا له من أداء مذهل ليفاندوفسكي

توماس مونييه: السقوط ليس بالشيء الصعب

نشر توماس مونييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء الأمس والذي جمع بين فريقه ونادي ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا والذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلق اللاعب: الشيء الصعب ليس السقوط، إنه الهبوط