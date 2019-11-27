ليفربول يتعادل مع نابولي ويؤجل حسم الصعود بدوري أبطال أوروبا للجولة الأخيرة (فيديو)

تعادل ليفربول مع نابولي 1-1 في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء لينتظر الفريقان المباراة الأخيرة في المجموعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لحسم التأهل لدور الستة عشر.
وضع دريس ميرتنز نابولي في المقدمة في الدقيقة 21 بهدف من زاوية ضيقة.
وأدرك ليفربول التعادل عبر ديان لوفرين الذي سدد برأسه في الشباك من ركلة ركنية لجيمس ميلنر في الدقيقة 65.
ويتصدر ليفربول حامل اللقب المجموعة الخامسة برصيد عشر نقاط متفوقًا بنقطة على نابولي بينما يملك سالزبورغ سبع نقاط.
وسيلعب فريق المدرب يورغن كلوب مع مستضيفه سالزبورغ في آخر مباراة له بالمجموعة بينما يستضيف نابولي منافسه جنك.
https://twitter.com/PlQGKd98kb0CyiJ/status/1199786094692311041
قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل ليفربول , لوفرين HD ????????
حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/KXRPPNlugW
— فيصل اهداف (@XSHD29) November 27, 2019