ليفربول يتعادل مع نابولي ويؤجل حسم الصعود بدوري أبطال أوروبا للجولة الأخيرة (فيديو)

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سيلعب فريق المدرب يورغن كلوب مع مستضيفه سالزبورغ في آخر مباراة له بالمجموعة بينما يستضيف نابولي منافسه جنك.