 أهداف مباراة ليفربول ونابولي: 1-1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ليفربول ونابولي: 1-1 (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول ونابولي: 1-1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم مارتييز مهاجم نادي نابولي بهدف لصالح فريقه في شباك ليفربول خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأنفيلد.

واستلم مارتينيز بينية سحرية وتوغل داخل منطقة جزاء ليفربول، وسدد محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وتعادل ديان لوفرين لليفربول في الدقيقة 64 من رأسية قوية.

وكان نابولي فاز في مباراة الجولة الأولى على ليفربول، في سان باولو، بهدفين دون ردٍ.

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

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