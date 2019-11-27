كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”آنفيلد“ لمتابعة اللقاء المثير الذي يجمع بين ليفربول الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام في المجموعة ذاتها مواجهة أخرى بين جينك البلجيكي وضيفه رد بول سالزبورغ النمساوي في جولة ستكون حاسمة إلى حد بعيد لصراع التأهل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة ليفربول ضد نابولي فإلى السطور الآتية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفيلد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في 5 مناسبات رسمية فاز كل فريق مرتين وتعادلا مرة، ولم يعرف نابولي طعم الفوز على الريدز في عقر داره.

وبدأت اللقاءات في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي عام 2010 وتعادلا في إيطاليا دون أهداف ثم فاز ليفربول بنتيجة 3-1 بهاتريك النجم ستيفن جيرارد ثم تقابلا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2018 وفاز نابولي في إيطاليا بهدف لورينزو إنسيني وفاز ليفربول في إنجلترا بهدف محمد صلاح.

وفي لقاء الجولة الأولى لدوري الأبطال الموسم الحالي فاز نابولي بثنائية نظيفة سجلها درايس ميرتينز وفيرناندو يورينتي ولم يسجل نابولي في ملعب آنفيلد.

ترتيب المجموعة

يحتل ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من خلال 3 انتصارات، وتلقى الفريق هزيمة واحدة، وسجل حامل اللقب 10 أهداف واستقبل 7 أهداف.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط من خلال فوزين وتعادلين وسجل الفريق 6 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل رد بول سالزبورج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يحتل جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

الفوز الحاسم.. وأفكار كلوب

يبحث ليفربول عن الفوز الحاسم للتأهل رسميًّا لدور الستة عشر وتعزيز صدارته للمجموعة مع المدرب الألماني يورجن كلوب الذي يتطلع لترتيب أفكاره خاصة في ظل صراع محلي شرس على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المباراة ستكون قوية وصعبة كما أن نابولي لن يتعرض للضغوط لكون اللقاء خارج إيطاليا، موضحًا أن لقاء الموسم الماضي في آنفيلد كان صعبًا وانتهى بهدف نظيف.

ويفتقد ليفربول خدمات الثنائي جويل ماتيب وشيردان شاكيري للإصابة بينما يعتمد الريدز على تشكيلته التي تضم الحارس أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبرتسون بينما يقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم بخلاف الثلاثي الهجومي ساديو ماني مع عودة محمد صلاح وتواجد روبرتو فيرمينو.

أوراق نابولي.. وخبرة أنشيلوتي

يبحث نابولي عن العودة بنتيجة طيبة من إنجلترا ومصالحة الجماهير بعد أن غابت الانتصارات عن الفريق الإيطالي على مدار 6 مباريات متتالية؛ فلم يفز منذ التغلب على رد بول سالزبورج النمساوي يوم الـ23 من أكتوبر الماضي في النمسا ثم تعادل في 5 مباريات وخسر أمام روما بالدوري.

ويراهن نابولي على خبرة مدربه كارلو أنشيلوتي رغم ما تردد حول تمرد لاعبي الفريق الإيطالي لرفضهم خوض معسكر مغلق في إيطاليا ولكن أنشيلوتي راهن على ظهور مختلف لفريقه وبشكل أكثر هدوءًا خاصة مع قرار حظر التصريحات الإعلامية.

ويغيب عن نابولي مهاجمه أركاديوز ميليك ولورينزو إنسيني وفينسنت بوجوت للإصابة، ويلعب أنشيلوتي بطريقة 4-4-2 بوجود الحارس أليكس ميريت وأمامه الرباعي الدفاعي كاليدو كوليبالي وكوستاس مانولاس وجيوفاني دي لورينزو وماريو روي.

ويعتمد نابولي على لاعب الارتكاز آلان لوريرو وبجواره فابيان وبيوتر زيلينسكي وخوسيه كاييخون وفي الهجوم درايس ميرتينز وهيرفينيغ لوزانو وقد تتحول الطريقة إلى 4-3-2-1 في بعض الأوقات بانضمام زيلينسكي وفابيان بجوار لوريرو.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ليفربول قدم مستويات كبيرة في بطولة الدوري وانتفض بعد خسارته بافتتاح دور المجموعات أمام نابولي ولكن الفوز في لقاء آنفيلد يبقى مهمًّا لرد الاعتبار أمام نابولي وضمان الصعود رسميًّا.

وأضاف: ”أتوقع مواجهة قوية وسريعة خاصة أن نابولي لديه عناصر تمتاز بالموهبة والسرعات مثل: كاييخون وميرتينز ولوزانو، ولكن بـ ”خبرة“ صلاح وماني وفيرمينو مع ”تجانس“ هذا الجيل يَغدو الفريق مميزًا“.