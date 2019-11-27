روبرتسون سعيد بتعامل يورغن كلوب مع إصابات لاعبي نادي ليفربول

استعد آندي روبرتسون، مدافع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمشاركة رغم معاناته من مشكلة في الكاحل خلال الجدول المزدحم للفريق الشهر المقبل، لكنه يقول إنه سيترك مسؤولية تحديد معدل مشاركته لمدربه يورغن كلوب.

واضطر قائد اسكتلندا للغياب عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات بطولة أوروبا 2020 هذا الشهر أمام قبرص وقازاخستان لكنه عاد للمشاركة لمدة 90 دقيقة خلال انتصار ليفربول على كريستال بالاس في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

وقال اللاعب البالغ عمره 25 عامًا عن مشكلة كاحله: ”تحسنت الحالة حتى أكون منصفًا. الأمر يؤلمني بعض الشيء بعد المباريات لكن يمكنني التعامل معه وهذا شيء يسعدني كثيرًا.

”الإصابة تؤلمني قليلًا لكن عندما لا يكون هناك ألم وسط هذا الكم من المباريات التي نخوضها إذن فيوجد خطأ ما تفعله. الجميع نجح في إدارة الأمور ونشعر بأننا على ما يرام. أشعر بحيوية ونشاط وأتمنى استمرار ذلك“.

وسيخوض ليفربول، الذي يستضيف نابولي في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم، تسع مباريات الشهر المقبل وسيضطر للاستعانة بتشكيلتين مختلفتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وكأس العالم للأندية في اليوم التالي.

واستعان كلوب بروبرتسون كبديل قبل نهاية مباراة جنك في دوري الأبطال الشهر الحالي وأراح المهاجم محمد صلاح، الذي يعاني -أيضًا- من إصابة في الكاحل، خلال المواجهة على ملعب بالاس.

وأضاف روبرتسون: ”نحن جميعًا نريد المشاركة لكن للأسف في بعض الأحيان لا يكون ذلك ممكنًا ويجب عليك احترام ذلك.

”الأمر يتعلق بكيفية إدارة هذه المسألة. وهذا حدث مع صلاح في المباراة الماضية. كان يود اللعب بشدة لكن لصالحه كان من الأفضل له الحصول على يومين إضافيين من الراحة“.