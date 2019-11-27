التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

يصطدم نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره نابولي الإيطالي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دور أبطال أوروبا، على ملعب الأنفيلد.

وكان نابولي فاز في مباراة الجولة الأولى على ليفربول، في سان باولو، بهدفين دون رد.

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

وسيتمكن ليفربول من حسم التأهل إلى دور الـ16 حال فوزه، أو إذا خسر سالزبورغ أمام جينك (أو تعادلا) في الجولة ذاتها.

أما نابولي فإنه سينجح في التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة إذا فاز على ليفربول، أو إذا خسر سالزبورغ أمام جينك (أو تعادلا) حيث سيتأهل في تلك الحالة برفقة ليفربول.

ملعب ”أنفيلد“ معقل فريق ليفربول الشهير، لم يشهد من قبل سوى على انتصار أصحاب الأرض على نابولي، إذ لم ينجح الأخير في تحقيق أي نتيجة إيجابية عليه أمام ليفربول.

الفريقان التقيا على ملعب أنفيلد رود في مواجهتين سابقتين، شهدا المباراتين على فوز ليفربول أمام نابولي، فيما تعد مباراة اليوم هي الثالثة للفريقين على الملعب ذاته.

وقبل لقاء نابولي، فاز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وانتصر على مانشستر سيتي بثلاثية لهدف، وفاز على جينك البلجيكي بهدفين لهدف، حقق الفوز على أستون فيلا بالنتيجة ذاتها، وحصد النقاط الثلاث من موقعة توتنهام بالفوز بنتيجة 2-1.

أما نابولي فتعادل مع سبال بهدف لمثله، ثم تعادل مع أتلانتا بهدفين قبل الخسارة من روما 2-1 في الأولمبيكو، وبعد ذلك تعادل مع سالزبورغ النمساوي 1-1 ثم تعادل مع جنوى دون أهداف ومع ميلان بهدف؛ ما يعني أن الفريق لم يفز في أي مباراة منذ ست مباريات في كل المسابقات.

وتشير المواجهات السابقة بين الفريقين إلى فوز كل فريق في ثلاث مناسبات مع حضور التعادل في لقاء وحيد كان ذلك في الدوري الأوروبي عام 2010 بملعب سان باولو.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لنابولي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، هيساج.

خط الوسط: كاييخون، آلان، إلماس.

خط الهجوم: فابيان رويز، لوزانو، ميرتينز.