آرسنال يطارد مراهقًا برازيليًا لخلافة أوباميانغ

دخل آرسنال وإنتر ميلان في معركة للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب رينييه جيسوس مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، في ظل غموض مستقبل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مع النادي اللندني.

ورفض أوباميانغ توقيع عقد جديد رغم المحادثات بشأن تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2021، حيث تحرك آرسنال سريعًا للبحث عن بديل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن نجم فلامنغو البالغ من العمر 17 عامًا قد جذب انتباه آرسنال، بعد بداية قوية من ناديه شهدت تسجيله العديد من الأهداف هذا الموسم.

وأشارت مصادر إلى أن آرسنال على اتصال مع والد المهاجم الشاب لمناقشة خطوة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومدد فلامنغو عقد مهاجمه الشاب حتى العام 2024 مع وضع شرط جزائي في عقده يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لردع الأندية الأوروبية ومنعها من محاولة ضمه.

وارتبط كل من ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس وإيفرتون بالتعاقد مع اللاعب الشاب في الأسابيع القليلة الماضية.

ويأمل آرسنال أن يساعد التعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي في الصيف على ضم المهاجم الشاب إلى استاد الإمارات.

وكان إنتر أيضًا في صدارة مطاردي رينييه حيث كان النادي الإيطالي يتابعه لمدة عام على الأقل، وبالتأكيد سيسعى للتعاقد معه خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن المرجح أن يستغل إنتر ميلان غابيغول لاعبه المعار إلى فلامنغو كجزء من صفقة جيسوس الذي قد يشارك في التشكيلة الأساسية لفريقه البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفر بليت الأرجنتيني في ليما عاصمة بيرو الليلة.

ومع استبعاد غرانيت تشاكا من خيارات حمل شارة قيادة آرسنال، انتقلت الشارة لأوباميانغ ورغم ذلك رفض المهاجم الغابوني تجديد عقده.

ويتردد أن أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق رفض تجديد عقده من أجل الانتقال إلى برشلونة في حال الرحيل المحتمل للأوروغواياني لويس سواريز.

وألمح سواريز إلى اقتراب نهاية مسيرته مع النادي الكتالوني قريبًا، خاصة مع بلوغه 32 عامًا من عمره وعدم قدرته على مجابهة المتطلبات البدنية لفريق مثل برشلونة يقاتل على كافة الألقاب المحلية والقارية.