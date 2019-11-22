إنتر ميلان يرغب في ضم جيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية

يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم في ضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأشارت شبكة ”سكاي سبورتس“ عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة، إلى أن إنتر ميلان، الذي يدربه المدير الفني أنطونيو كونتي، يرغب في ضم جيرو.

ويعيش جيرو (33 عامًا) فترة صعبة مع تشيلسي حاليًا، ولم يشارك سوى في ست مباريات هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وفضل فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إشراك تامي أبراهام في التشكيل الأساسي في أغلب مباريات الفريق هذا الموسم، وقد سجل أبراهام 11 هدفًا للفريق خلال 18 مباراة.

ومن المفترض أن ينتهي عقد جيرو مع تشيلسي في صيف عام 2020، حيث كان قد مدد العقد في أيار/مايو الماضي لمدة عام آخر، بعد أن كشف عن تلقيه عروضًا للانتقال في نهاية الموسم الماضي.

واعترف ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بأن ندرة مشاركة جيرو مع ناديه تؤثر على فرصه في المشاركة مع المنتخب.

وكان إنتر ميلان قد تعاقد مع المهاجم روميلو لوكاكو (في صفقة قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني) وأليكسيس سانشيز بعقد إعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، يترقب تشيلسي موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من طلب الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد عقوبة حظر انتقال اللاعبين المفروضة عليه.