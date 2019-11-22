ساري: رونالدو لن يلعب مباراة يوفنتوس ضد أتالاتنا في الدوري الإيطالي

أكد مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يخوض مواجهة أتالاتنا المقررة غدًا السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بنسبة ”99%“، مشيرًا إلى أنه سيحاول استعادته لمباراة ”التشامبيونزليغ“ الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عشية مواجهة أتالانتا، قال ساري: ”قال لنا إنه في المباراة الأولى التي خاضها مع منتخب البرتغال (أمام ليتوانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020) كان بحالة جيدة، لكن في اللقاء الثاني (أمام لوكسمبورغ) شعر بنفس المشكلات التي واجهها خلال المباريات الأخيرة“.

وأضاف ”لقد أعددنا برنامجًا لمحاولة علاجه من هذه الآلام البسيطة التي تؤثر عليه، ووفقًا لما قاله، على المستوى الذهني أيضًا“.

ولم يتمكن كريستيانو من تقديم أقصى مستوى لديه خلال المباريات الأخيرة بسبب آلام في الركبة، إلا أنه لعب أساسيًا مع منتخب بلاده وسجل أربعة أهداف، ثلاثة في مرمى ليتوانيا وواحدًا في شباك لوكسمبورغ.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي ”الهدف هو أن يصل إلى مباراة التشامبيونزليغ أمام أتلتيكو مدريد، غدًا السبت لن يلعب أمام أتالانتا بنسبة 99%“.

من جانب آخر، قلل ساري من أهمية الجدل حول رد فعل المهاجم البرتغالي حين تم استبداله في مباراة الفريق أمام ميلان في السيري آ قبل فترة التوقف للالتزامات الدولية، حيث توجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس بدلًا من الجلوس على دكة البدلاء إلى جانب زملائه.

وقال المدرب: ”الأمر ليس بحاجة إلى التوضيح، حتى عندما كنت أعمل مع لاعبين هواة كنت أواجه هذا النوع من ردود الأفعال، لقد تعلمت أنه ينبغي ترك اللاعبين يصفون أذهانهم ويهدؤون، غير ذلك سأقضي اليوم وأنا أحاول أن أوضح لهم الأمور“.