كريستيانو رونالدو يكشف حقيقة زواجه من جورجينا في حفل سري

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، حقيقة التقارير التي أشارت إلى زواجه من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

وكانت صحيفة Novella 2000 الإيطالية قد زعمت، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن رونالدو تزوج من جورجينا في مراسم سرية بمدينة مراكش المغربية، يوم 29 أغسطس الماضي، ووعدت قراءها بنشر المزيد من التفاصيل حول حفل الزفاف.

ويملك النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني فندقًا بمدينة مراكش المغربية السياحية ضمن سلسلة علامته التجارية ”CR7“.

إلا أن ممثلي رونالدو سارعوا إلى نفي تلك الأنباء التي أشارت إلى زواجه من صديقته جورجينا فور نشر التقرير على الصحيفة الإيطالية.

وأكد ممثلو رونالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية اليوم الخميس، أن اللاعب البرتغالي الدولي الملقب بـ“الدون“ لم يتزوج جورجينا، وأن كل التقارير التي تشير إلى عكس ذلك لا أساس لها من الصحة تمامًا.

وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ عام 2015، وأسفرت تلك العلاقة عن طفلة عمرها عامان، تُدعى آلانا مارتينا، كما أن جورجينا تقوم بتربية أطفال رونالدو الثلاثة الآخرين الذين أنجبهم من علاقات أخرى.

واعترفت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عاماً بأنها ترغب في الزواج من رونالدو، وذلك في تصريحات أدلت بها خلال فبراير الماضي.

ولكن جورجينا أكدت في نفس الوقت أن العلاقة مع رونالدو لم تتحول إلى خطوبة أو زواج منذ ارتباطهما.

وتناقلت الصحف الإيطالية شائعة الزواج، حيث عنونت صحيفة ”توتو سبورت“: ”كريستيانو رونالدو تزوج، قام بحفل زفاف سري في المغرب“.

وأضافت الصحيفة أن حفل الزفاف كان ”سريًا للغاية“، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أعمال بناء فندقه في مدينة مراكش.

وتساءلت ”توتو سبورت“ عن السبب وراء هذه السرية في حياة رونالدو، مؤكدة أن والدته قد تكون ربما من بين الأسباب، كونها غيورة للغاية على ابنها، مضيفة أن أحد المقربين من اللاعب اعترف بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات قام الصيف الماضي بالسفر إلى ماديرا رفقة محاميه، لتعديل وصيته وتحويل بعض ممتلكاته لجورجينا، وأحقية التصرف فيها، علمًا أن كل ممتلكاته كانت تحت تصرف أمه.

وانتشرت شائعات كثيرة العام الماضي عن تجهيزات يقوم بها رونالدو وجورجينا لزفافهما في مدينة تورينو الإيطالية.