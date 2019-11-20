سوشيال ميديا الرياضة: بنزيما يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي بصورة مثيرة وراموس يدعم الأطفال المشردين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي بصورة مثيرة

أثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني الجدل بصورة نشرها عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

ونشر اللاعب صورة رافعًا فيها حذاءه وعلق اللاعب قائلًا: ”القصة مكتوبة من قبل الناجين“ وكانت هناك أزمة عنيفة بين اللاعب ورئيس الاتحاد الفرنسي عقب استبعاد بنزيما من قائمة منتخب الديوك

راموس يدعم الأطفال المشردين

شارك سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني في حملة من أجل الأطفال المشردين، حيث نشر راموس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ يحمل صورة لطفلة مشردة.

وعلق اللاعب: اضطر 28 مليون طفل إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرب أو الاضطرابات، 28 مليون طفولة مكسورة، 28 مليون حقوق محرومة، ولكن أيضًا 28 مليون سبب لعدم الاستسلام، إنهم بحاجة إلى مساعدتنا، نحن مدينون لكل واحد منهم.

هاري كين يودع مدربه السابق

حرص هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي على وداع مدربه السابق بوكوتينو، والذي رحل عن تدريب الفريق بعدما أعلنت الإدارة تعاقدها مع جوزيه مورينيو.

ونشر كين صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مدربه وعلق قائلًا: سأكون شاكرًا للأبد لمساعدتي في تحقيق أحلامي، لقد مرت بعض اللحظات المذهلة على مدى السنوات الخمس ونصف الماضية التي لن أنساها أبدًا، كنت مديري وصديقي، وأشكرك على هذه العلاقة، حظًا سعيدًا في الفصل التالي.

بويول في بطولة كأس ديفيز

نشر الإسباني بويول مدافع نادي برشلونة السابق صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تواجده في بطولة كأس ديفيز للتنس، وعلق اللاعب قائلًا: من سيأخذه؟ من سيرفع الكأس؟

لوكاكو: فخور كوني جزءًا من هذا الجيل الذهبي

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه في المنتخب البلجيكي عقب نجاح المنتخب في التأهل لبطولة يورو 2020 بعدما حقق العلامة الكاملة في مجموعته، وعلق اللاعب: تأهلت وحققنا 30/30، سعيد وفخور بأن أكون جزءًا من هذا الجيل

إنيستا يصف أبناءه بالملائكة

نشر النجم الإسباني إنيستا صورة لأبنائه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق نجم منتخب الماتادور السابق قائلًا: الملائكة

ثيو هيرنانديز يهنئ نجم كرة السلة

حرص ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي على تهنئة نجم نادي ريال مدريد لكرة السلة سيرجيو رودريغيز، عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب الفوز الذي حققه النادي الملكي اليوم.

سيرجي غنابري: ليلة لا تنسى

نشر الألماني سيرجي غنابري صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة منتخب بلاده مع منتخب إيرلندا الشمالية والتي انتهت بفوز المانشيفت بستة أهداف مقابل هدف ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ليلة لا تنسى

تياجو ألكانتارا يشارك في إعلان عطور

شارك تياجو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني ضمن حملة دعائية لإحدى شركات العطور، حيث نشر الكانتارا فيديو له بصحبة عائلته عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وعلق اللاعب: في اللحظة التي تصل فيها إلى المنزل تشعر بالراحة مع عائلتك، هذه هي اللحظات التي ستستمر.

The moment you arrive home, the peace you feel with your family. These are the moments that are going to last #FORALLETERNITY @calvinklein #ad pic.twitter.com/ww6KeQqOW7 — Thiago Alcantara (@Thiago6) November 20, 2019

النني يهنئ المنتخب الأولمبي المصري على التأهل للأولمبياد

نشر المصري محمد النني لاعب نادي باشكتاش التركي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفرحة المنتخب الأولمبي المصري بعد التأهل لأولمبياد طوكيو، عقب الفوز على المنتخب الجنوب إفريقي في لقاء نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

وعلق اللاعب: مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاولمبياد طوكيو.. اللعب في الأولمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريون يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح.