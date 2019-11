سوشيال ميديا الرياضة: بنزيما يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي بصورة مثيرة وراموس يدعم الأطفال المشردين

View this post on Instagram

28 millones de niños han tenido que abandonar sus casas por conflictos o inseguridad. 28 millones de derechos robados, de infancias rotas. Pero también 28 millones de razones para no rendirnos. Porque se lo debemos, por cada uno de ellos, #PorTodosMisCompañeros, ¡ayudémosles! ???????? Link en bio. 28 million children have had to leave their homes due to war or unrest. 28 million childhoods broken, 28 million rights denied. But also 28 million reasons not to give up. They need our help. We owe it to each and every one of them. ???? Link in bio. #DíaMundialDeLosNiños @unicef_es