شرط غريب في عقد لوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان يُتيح لبرشلونة ضمه

تتزايد الشائعات التي تشير إلى أن لوتارو مارتينيز هو المهاجم الذي يثير اهتمام برشلونة للتعاقد معه الموسم المقبل، خاصة أن المهاجم الأرجنتيني الشاب (22 عامًا) أظهر انسجامًا جيدًا مع القائد ليونيل ميسي في مباريات المنتخب الأرجنتيني.

وأشارت صحيفة ”كوريرو ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أنه يوجد بند في عقد المهاجم الشاب مع إنتر ميلان يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 111 مليون يورو فقط، لكن هذا الشرط متاح لمدة خمسة عشر يومًا في شهر يوليو/تموز.

بمعنى آخر، فإن برشلونة سيكون أمامه فرصة التعاقد مع مارتينيز لمدة أسبوعين فقط، لكن لا تشير الصحيفة إلى أي أسبوعين في الشهر ستتم إتاحة هذا الشرط.

ويعتبر أبرز الأسماء التي يفكر فيها برشلونة للتعاقد معه ليكون خليفة لويس سواريز على المدى البعيد، رغم ارتباطه بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو/حزيران 2023.

ويبرز اسم مارتينيز بسبب قدرته على التحكم في الكرة وقدرته على فتح المساحات، فضلًا عن التسديد القوي بعيد المدى وتفاهمه جيدًا مع ميسي ليكون خليفة لويس سواريز في كافة التفاصيل.

العد التنازلي لسواريز

ولا يستبعد سواريز مهاجم برشلونة أن يتعاقد ناديه مع مهاجم جديد لمنافسته مع أنطوان غريزمان، ما يلقي بظلاله بشأن استمراره في النادي الكتالوني على المدى البعيد.

ويحتل المهاجم الأوروغواياني المركز الرابع في تاريخ هدافي النادي الكتالوني، ولعب دورًا هائلًا في نجاح برشلونة مؤخرًا، حيث قاده للفوز بأربعة ألقاب من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال فترته في كامب نو.

ومع ذلك، فإن سواريز الذي يبلغ من العمر 32 عامًا قد وصل إلى الجزء الأخير من مسيرته، وقد اعترف لصحيفة ”أوفاسيون“ المحلية بأنه قد يواجه صعوبة في التعامل مع ضغوط اللعب في برشلونة في المستقبل.

وقال: ”إن متطلبات برشلونة هائلة. كل ثلاثة أيام عليك الخضوع لاختبار جديد، لا توجد راحة، ولن تحظى بأي تسامح إذا ظهرت بشكل سيىء في مباراة واحدة.

”ليس من السهل اللعب في نادٍ مثل برشلونة، للتأقلم والحفاظ على مركزك في الفريق يجب أن تقاتل دائمًا. يجب أن أحترم أنني قضيت خمسة أعوام في النادي وتعاملت مع هذا الضغط وأحاول دائمًا الأداء بالطريقة الصحيحة“.

وسجل سواريز ستة أهداف في عشر مباريات في الدوري حتى الآن هذا الموسم، لكنه يرى أن الوقت الذي سيقضيه في النادي قد ينتهي قريبًا.

وقال عن ذلك: ”إذا كان النادي يبحث عن، أو يرغب في ضم لاعب آخر، فلن يكون ذلك غريبًا، إنه واقع كرة القدم. سيصل وقت لا يسمح لي فيه عمري باللعب على المستوى الذي يتطلبه برشلونة، لكن طالما أستطيع ذلك، وفي حين أن لدي القوة للتنافس سأفعل ذلك“.

ويتطلع سواريز للمشاركة في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة مع منتخب بلاده عام 2022 في قطر حيث سيكون عمره 35 عامًا.