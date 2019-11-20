ميلان يبدأ التفاوض مع إبراهيموفيتش لاستعادته في الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ميلان بدأ مفاوضاته مع مينو رايولا وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن عودته للنادي.

ويعتزم باولو مالديني وزفونومير بوبان التعاقد مع المهاجم المخضرم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا أن المباريات الأخيرة أطلقت جرس الانذار لبدء تفكير الرسونيري في التعاقد مع إبراهيموفيتش مدة 18 شهرًا لجلب القوة الهجومية والقيادة للفريق.

ويضغط بولونيا أيضًا بشدة للتعاقد مع مهاجم لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي ، لكن الشبكة أشارت إلى أن إبرا لن يفكر مرتين في العودة إلى ميلان إذا تلقى عرضا مناسبا.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن رايولا اجتمع مع مسؤولين من ميلان يوم الأربعاء لمناقشة إتمام الصفقة خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

عودة إبراهيموفيتش

وأعلن لوس أنغلوس غالاكسي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين في بيان في وقت سابق من الشهر الحالي إن إبراهيموفيتش رحل عن الفريق.

وأحرز المهاجم السويدي البالغ عمره 38 عاما 52 هدفا بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 53 مشاركة في التشكيلة الأساسية مع جالاكسي منذ انضمامه قادمًا من مانشستر يونايتد في مارس /آذار 2018.

وقال كريس كلاين رئيس جالاكسي ”نود توجيه الشكر إلى زلاتان على ما قدمه إلى لوس أنغلوس غالاكسي والدوري الأمريكي.

”منذ قدومه في 2018 كان تأثير إبراهيموفيتش إيجابيًا على كرة القدم في لوس أنغلوس. نحن ممتنون لعمله وطموحه. نشكر زلاتان على احترافيته وتأثيره على مجتمع لوس أنجليس وكرة القدم في أمريكا الشمالية بشكل عام“.

وقال إبراهيموفيتش مهاجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وميلان السابق إنه سيرحل عن الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

وكتب في حسابه في تويتر ”جئت وشاهدت وغزوت. أشكر لوس أنغلوس غالاكسي لمساعدتي على العودة للحياة مرة أخرى. إلى جمهور غالاكسي أردتم زلاتان ومنحتكم زلاتان. القصة ستستمر… الآن أعود لمشاهدة البيسبول“.

مسيرة مظفرة

وتضمنت مسيرة إبراهيموفيتش بعض أكبر الأندية في العالم ، بما في ذلك برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان كما أنه حقق الكثير من النجاح في الدوري الإيطالي.

وفاز فاز المهاجم بلقب الدوري خلال فترات تعاقده مع يوفنتوس وإنتر وميلان وربما يشعر أنه لا يزال بإمكانه تقديم المزيد في بطولة يعرفها جيدًا.

وسجل إبراهيموفيتش هدفًا كل 128 دقيقة خلال موسميه مع الروسونيري ويريد أن يترك الدوري الأمريكي ليحصل على جولة أخيرة في أوروبا.

العودة إلى ميلان ستوفر بالتأكيد دفعة معنوية يحتاجها ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لميلان حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإيطالي بعدما حقق أربعة انتصارات فقط في 11 مباراة الموسم الحالي.

سيؤدي وصول إبراهيموفيتش إلى ضخ الثقة في تشكيلة الفريق المتعثر ، كما سيضيف أيضًا قوة هجومية إضافية للفريق الذي سجل 11 هدفًا فقط في الدوري هذا الموسم.

واستهل إبراهيموفيتش مشواره في مسقط رأسه مع مالمو عام 1999 ولعب في أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر ليجتمع مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وأحرز 28 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع يونايتد قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة أنهت مسيرته في أوروبا قبل أن يعود ويستأنفها مع ميلان.