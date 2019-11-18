الوحدات الأردني عبر صفحته الرسمية: مرحبًا إبراهيموفيتش.. الأندية العظيمة تحتاج لاعبين رائعين

أثارت صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي الوحدات الأردني سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصحفة الرسمية لنادي الوحدات صورة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بقميص النادي مع عنوان ”الفرق العظيمة بحاجة إلى لاعبين رائعين“، مع رمز ساخر.

وتسببت الصورة في سخرية المتابعين، خاصة مع صعوبة تعاقد نادٍ أردني مع لاعب بحجم إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، الذي انتهى مشواره مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

وتباينت تعليقات المتابعين ما بين ساخر من التغريدة، حيث رأى بعضهم أن المسؤول عن التغريدة يسخر من النادي، وقال آخرون إنه لا يجب أن تصدر تغريدة كهذه على الصحفة الرسمية لنادي الوحدات، في حين اعتبر آخرون أن الأمر عادي.

وقبل أيام وأفادت صحيفة ”La Repubblica“ أن إبراهيموفيتش اشترط الحصول على مليون يورو كراتب شهري (12 مليون يورو سنويًا) للموافقة على العودة لميلان، عقب رحيله عن الفريق العام 2012، متجهًا إلى باريس سان جيرمان.

ويرتبط إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، بالانتقال إلى ميلان ومانشستر يونايتد ونابولي وروما.

وسجل إبراهيموفيتش 52 هدفًا وصنع 17 آخرين في 53 مباراة مع فريق لوس أنجليس غالاكسي، وقد كتب على حسابه على ”تويتر“، إن رحلته في الدوري الأمريكي قد انتهت.

سجل مذهل

وسجل إبراهيموفيتش 30 هدفًا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجليس غالاكسي، في مارس 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).