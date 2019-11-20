تقارير: كريستيانو رونالدو أقام حفل زفافه على جورجينا في المغرب

كشفت المجلة الإيطالية المتخصصة في أخبار المشاهير “Novella 2000”، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أقام حفل زفافه على صديقته عارضة الأزياء ”جورجينا رودريغيز“ في المغرب.

ووعدت المجلة قراءها أنها ستقوم بنقل تفاصيل حفل الزفاف.

ورجحت وسائل الإعلام الإيطالية أن يكون اختيار النجم البرتغالي قد وقع على مدينة مراكش المعروفة باستقطابها للنجوم لإقامة حفل زفافه، علمًا أن النجم السابق لريال مدريد يملك فندقًا بالمدينة السياحية ضمن سلسلة علامته التجارية CR7″ ”.

وتناقلت الصحف الإيطالية هذا الخبر، حيث عنونت صحيفة ”توتو سبورت“: ”كريستيانو رونالدو تزوج، قام بحفل زفاف سري في المغرب“، وأضافت الصحيفة أن حفل الزفاف كان ”سريًا للغاية“، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه في مدينة مراكش.

وتساءلت ”توتو سبورت“ عن السبب وراء هذه السرية في حياة رونالدو، مؤكدة أن والدته قد تكون ربما من بين الأسباب، كونها غيورة للغاية على ابنها، مضيفة أن أحد المقربين من اللاعب اعترف بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات قام الصيف الماضي بالسفر إلى ماديرا رفقة محاميه، لتعديل وصيته وتحويل بعض ممتلكاته لجورجينا، وأحقية التصرف فيها، علمًا أن كل ممتلكاته كانت تحت تصرف أمه.

وانتشرت شائعات كثيرة العام الماضي عن تجهيزات يقوم بها رونالدو وجورجينا لزفافهما في مدينة تورينو الإيطالية.

يذكر أن جورجينا صاحبة الـ 25 عامًا هي أم الطفل الرابع للنجم البرتغالي (ألانا)، التي ولدت في 12 نوفمبر عام 2017.