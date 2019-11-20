نابولي الإيطالي يقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة في صفقة فابيان رويز

جذب الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي الإيطالي، أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بعد المستوي المميز الذي قدمه خلال الموسمين الأخيرين.

وأصبح رويز على رأس قائمة اهتمامات برشلونة الإسباني، الذي يسعى لتدعيم خط الوسط مع اقتراب مغادرة الكرواتي إيفان راكيتيتش للبلوغرانا، بجانب رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب.

خطة نابولي

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن إدارة نابولي قدمت عرضًا رسميًّا لتمديد عقد فابيان رويز مع الفريق لموسمين إضافيين.

ويسعي نابولي لتجديد عقد لاعبه الإسباني الذي ينتهي في موسم 2023، ليمتد حتى عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي يرغب في وضع شرط جزائي بعقد اللاعب تصل قيمته إلى 180 مليون يورو.

ويحاول النادي الإيطالي منع فابيان رويز من الرحيل مع وجود شرط جزائي بهذه القيمة، خاصة في ظل الصراع بين برشلونة وريال مدريد على ضمه.

تعديل العقد

ويحاول نابولي إقناع رويز بالاستمرار مع الفريق مع تعديل العقد، بما يتضمن زيادة الراتب السنوي للنجم الإسباني.

وقالت صحيفة ”كورييري ديللو سبورت“ الإيطالية إن دي لورينتيس، رئيس نابولي، سيرفع راتب رويز إلى أربعة ملايين يورو سنويًّا، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو جينتولي، المدير الرياضة لنابولي، سيعقد جلسة لحسم ملف فابيان رويز مع ألفارو توريس وكيل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

موقف ريال مدريد

عرض نادي ريال مدريد الإسباني على نابولي الإيطالي نجم وسطه إيسكو بالإضافة إلى 20 مليون يورو مقابل التعاقد مع نجم نابولي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ في تقرير أن ريال مدريد يقيّم نجم وسطه بحوالي 65 مليون يورو وهو ما يجعل الصفقة تقارب 85 مليون يورو.

ويعتمد ريال مدريد على مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعرف إيسكو جيدًا؛ إذ دربه في ريال مدريد موسمين ولا يمانع في قدومه للفريق الإيطالي.

برشلونة في الصورة

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن نادي برشلونة لا يقف بعيدًا عن صفقة رويز، ويرغب في التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، أو على أقل تقدير إفساد الصفقة على الميرينغي، أو دفع النادي الإيطالي للمبالغة في سعر اللاعب.

وأشار الموقع، في تقرير سابق، إلى أن المباحثات بين مسؤولي ريال مدريد ونابولي كانت تسير بشكل إيجابي للغاية، قبل أن يدخل برشلونة على خط الصفقة، ويعرض شراء فابيان رويز.

وتابع: ”يشعر مسؤولو ريال مدريد بالدهشة من دخول برشلونة في سباق التعاقد مع فابيان، خاصة أن البلوغرانا تعاقد مطلع الموسم الجاري مع الهولندي فرينكي دي يونغ، مقابل 90 مليون يورو، وبالتالي فإنه لا يحتاج خدمات نجم وسط نابولي“.

وأكد الموقع أن إدارة ريال مدريد ترى أن إستراتيجية برشلونة من خلال التفاوض مع نابولي حول رويز يمكن أن تكون محاولة إفساد الصفقة، أو دفع نابولي نحو إجراء ”مزاد“ على اللاعب الإسباني، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى مثل: مانشستر سيتي.

100 مليون يورو

وكانت “ موندو ديبورتيفو“ أشارت إلى أن رويز أبدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، رغم وجود عروض أخرى من أندية برشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، للتعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب.

وتابعت: ”إدارة ريال مدريد مستعدة للوفاء بجميع طلبات دي لورينتس رئيس نابولي لشراء فابيان رويز، وتعلم جيدًا أن المقابل ربما لا يقل عن 100 مليون يورو، وهو مبلغ لن يكون عقبة أمام إتمام الصفقة“.