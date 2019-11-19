رسميًا: يوفنتوس يجدد عقد ليوناردو بونوتشي لخمس سنوات مقبلة (شاهد)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، تجديد عقد مدافعه ليوناردو بونوتشي لمدة خمس سنوات مقبلة.

ونشر النادي عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ فيديو لبعض لقطات اللاعب مع البيانكونيري وعلق عليها: ”رسميًا ليوناردو بيانكونيري حتى 2024“.

يذكر أن بونوتشي بدأ مسيرته الكروية في 2005 بانضمامه لناشئي إنتر ميلان ثم انتقاله للفريق الأول بالنادي مرورًا بأندية جنوى وباري الذي انتقل منه ليوفنتوس في صيف 2010؛ ولعب ضمن صفوفه 7 سنوات قبل انتقاله لميلان.

وعاد بونوتشي مرة أخرى لصفوف فريق يوفنتوس مطلع الموسم الماضي بعد رحيله لفريق ميلان وقضائه موسم 2017- 2018 ضمن صفوفه.

بونوتشي لعب 376 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف البطولات، سجل 25 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.