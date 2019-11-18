أزمة كريستيانو رونالدو وساري تقترب من النهاية

اقتربت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، مع مدربه ماوريسيو ساري من النهاية السعيدة.

وبدا رونالدو غاضبًا عندما استبدله ساري في مباراة يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، ثم غادر اللاعب البرتغالي الملعب بعد استبداله في مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي، وسط جدل عن سبب قرار ساري.

واعترف رونالدو، أمس الأحد، عقب فوز البرتغال 2/0 على لوكسمبورغ، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، أنه لم يكن في أفضل أحواله بالفعل في الفترة الأخيرة، ويرغب كريستيانو في وضع حد نهائي لتلك القضية.

وبحسب شبكة ”سبورت ميدياست“، فإن رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، يخطط لإحضار جميع زملائه في يوفنتوس؛ لتناول العشاء في مدينة تورينو، موضحة أن الدون يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، عقب فوز منتخب البرتغال 2/0 على لوكسمبورغ، وتأهله لأمم أوروبا 2020: ”في الأسابيع الثلاثة الماضية لم أكن في أفضل حالاتي، لم يكن هناك جدل في تصرفي بعد التغيير أمام ميلان، حتى لو أن الجميع يعلم إنني لا أحب أن يتم استبدالي“.

وأوضح رونالدو ”حاولت مساعدة فريقي يوفنتوس حتى وأنا مصاب وألا يتم استبدالي، لكنني أتفهم ذلك، لم أكن على ما يرام ولم أقدّم أفضل ما لدي بنسبة 100% في هاتين المباراتين (لوكوموتيف موسكو وميلان)“.

وسجل رونالدو 6 أهداف وصنع هدفين في 14 مباراة مع يوفنتوس، على مدار 1217 دقيقة.

ويستعد يوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لمواجهة أتالانتا، السبت المقبل، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.