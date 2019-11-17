كريستيانو رونالدو يعلق على أزمته مع ماوريسيو ساري

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على أزمته مع مدرب ماوريسيو ساري، بعد استبداله في مباراتين على التوالي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، عقب فوز منتخب البرتغال 2/0 على لوكسمبورغ، وتأهله لأمم أوروبا 2020: ”في الأسابيع الثلاثة الماضية لم أكن في أفضل حالاتي، لم يكن هناك جدل في تصرفي بعد التغيير أمام ميلان، حتى لو أن الجميع يعلم إنني لا أحب أن يتم استبدالي“.

وأوضح رونالدو ”حاولت مساعدة فريقي يوفنتوس حتى وأنا مصاب وألا يتم استبدالي، لكنني أتفهم ذلك، لم أكن على ما يرام ولم أقدّم أفضل ما لدي بنسبة 100% في هاتين المباراتين (لوكوموتيف موسكو وميلان)“.

وأكمل رونالدو ”عندما يتعين عليّ التضحية أفعل ذلك، لأن لدينا العديد من المباريات المهمة، مع يوفنتوس هناك ضغط في ظل المنافسة مع إنتر ميلان“.

وواصل ”مع البرتغال إذا لم نفز في كلتا المباراتين لكان بإمكاننا توديع منافسات يورو 2020“.

وأردف أفضل لاعب في العالم 5 مرات ”في حياتي المهنية لم أصب بأي إصابات كبيرة، الحمد لله لكنني كنت أعرف أنني لم أكن في أفضل حال كما يعلم النادي“.

واختتم نجم يوفنتوس ”سأعود 100٪ في أقرب وقت ممكن“.

وغادر رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، ملعب مباراة يوفنتوس وميلان تمامًا، بعد استبداله، حيث لم يجلس على مقاعد البدلاء كما هو المعتاد.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال على لوكسمبورغ، ليرفع رصيده إلى 99 هدفًا دوليًا.