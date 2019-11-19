بوغبا يصدم زيدان وريال مدريد ويختار العودة إلى يوفنتوس

قالت تقارير صحفية إن الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسم وجهته المقبلة، بعد قراره النهائي بالرحيل عن ”أولد ترافورد“ بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن بوغبا أكد للمقربين منه أن محطته المقبلة ستكون ناديه السابق، يوفنتوس الإيطالي، وأنه يريد العودة إلى تورينو بدلاً من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

صدمة ريال مدريد

ويأتي هذا التطور رغم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في ضم بوغبا إلى صفوف فريقه منذ توليه المسؤولية مطلع العام الجاري، ومحاولاته المستمرة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الماضية لضم بوغبا، والتي باءت بالفشل نتيجة مطالب مانشستر يونايتد المادية، التي وصلت إلى 180 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن بوغبا أبدى رغبته في العودة إلى يوفنتوس، بعد رحيله عن النادي الإيطالي في صيف 2017 إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو.

وتابعت: ”يريد بوغبا العودة إلى تورينو، والانضمام إلى كتيبة المدرب ماوريسيو ساري، بعد فترة محبطة بالنسبة للنجم الفرنسي المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك، حيث يعاني مانشستر يونايتد من تراجع على جميع المستويات في الأداء والنتائج، وابتعد هذا الموسم عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا“.

رغبة يوفنتوس

ومضت الصحيفة الإيطالية تقول: ”سيعمل مسئولو يوفنتوس على تحقيق رغبة بوغبا، من خلال تسهيل عملية انتقال المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل، يناير 2020، وذلك حتى تكون المعاملة بالمثل فيما يتعلق بصفقة بوغبا“.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2021، ورفض جميع المحاولات من جانب إدارة المانيو لتجديد عقده، وبالتالي فإن مانشستر يونايتد سيكون مجبرًا على بيع اللاعب في الصيف المقبل، حتى لا يرحل مجانًا بعد عام ونصف العام من الآن.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، أعطى ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع بوغبا.

وغاب بوغبا عن الملاعب منذ إصابته في مباراة آرسنال، ومن المفترض عودته بداية ديسمبر المقبل.

صفقة بيل

على الجانب الآخر، يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع الويلزي الدولي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوترت العلاقات بشدة بين غاريث بيل وإدارة ريال مدريد والطاقم الفني للفريق، وعلى رأسه الفرنسي زين الدين زيدان، حيث ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الميرينغي لفترة طويلة مؤخرًا، ثم انتظم مع منتخب ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

وقال بيل في تصريحات تؤكد أنه لا يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد إنه يشعر برغبة أكبر في اللعب لمنتخب ويلز مقارنة بالمشاركة مع النادي الملكي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيله الوشيك عن ”سانتياغو برنابيو“.