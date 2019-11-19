عناوين الصحف الرياضية: ”قنبلة أمم أوروبا“.. يوفنتوس يجب أن يأخذ مبابي.. فيتوريا يرفض عبدالفتاح آدم (صور)

شكلت قضية مدرب المنتخب الإسباني بعد قرار رئيس الاتحاد الإسباني إعادة لويس إنريكي وتصفيات أمم أوروبا ونهائي دوري أبطال أسيا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بالنسخة الجديدة لكأس ديفيز للتنس واللقاءات الودية للمنتخبات وتصريحات البلجيكي هازارد المشيدة بكريم بنزيما وأخبار بطولة العالم للجوجيتسو في الإمارات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا بعد الفوز على رومانيا في نهاية تصفيات أمم أوروبا وانتقدت تعامل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع المدرب روبيرت مورينو وكتبت :“ إسبانيا لا يمكن أن تكون سيركا ”.

كما اهتمت بتصريحات هازارد حول زميله بنزيما وكتبت :“ هازارد يضع بنزيما كأفضل قلب هجوم في العالم ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالنسخة الجديدة لكأس ديفيز في التنس وكتبت :“ روسيا أول حاجز في طريق إسبانيا نحو اللقب السادس ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة المنتخب الإسباني بعد لقاء رومانيا في ختام تصفيات أمم أوروبا 2020 رغم الفوز الكبير وضمان التأهل وكتبت :“ لويس إنريكي في طرق العودة ”.

وكتبت عن الفوز أمام رومانيا :“ لاروخا روبيرت مورينيو يفوز وعلى رأس إحدى المجموعات ”.

كما اهتمت باللقاء الودي بين الأرجنتين والأوروغواي وكتبت :“ ميسي وسواريز يسجلان ويتعادلان ”.

كما اهتمت بالنسخة الجديدة لكأس ديفيز للتنس وكتبت :“ إسبانيا تبدأ اليوم في النسخة الجديدة من كأس ديفيز ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا بعد فوزه على رومانيا في نهاية تصفيات أمم أوروبا ومشكلة الطاقم الفني إذ يرغب رئيس الاتحاد الإسباني في إعادة لويس إنريكي وكتبت :“ قنبلة أمم أوروبا ”.

كما اهتمت باللقاء الودي بين الأرجنتين والأوروغواي وكتبت :“ ميسي وسواريز تعادلا ”.

الصحيفة تحدثت عن النسخة الجديدة من كأس ديفيز للتنس وكتبت :“ إسبانيا نادال تبدأ المشوار بمواجهة روسيا ”.

آس

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا الفائز على رومانيا 5-0 في ختام تصفيات أمم أوروبا 2020 وقضية إقالة مدربه الحالي روبيرت مورينو وكتبت :“ لويس إينريكي في أمم أوروبا 2020 ”.

كما اهتمت بالنسخة الجديدة من كأس ديفيز التي تحتضنها مدريد وكتبت :“ إسبانيا نادال تبدأ المشوار أمام روسيا ”.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات إدين هازارد والتي أشاد خلالها بزميله في ريال مدريد وكتبت :“ إيدين هازارد : بنزيما أفضل قلب هجوم في العالم ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعيين وتقديم الفرنسي تيري هنري رسميًّا مدربًا لفريق مونتريال الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.

كما اهتمت بلاعب كرة السلة الفرنسي توني باركر الذي أعلن اعتزاله وكتبت :“رئيس اتحاد ، وزير لا الكثير من السياسة ”.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي تياغو سيلفا عميد باريس سان جيرمان وكتبت :“ تياغو سيلفا : باريس وفرنسا وأنا ”.

كما اهتمت بفريق فلامينغو البرازيلي المتألق في أمريكا الجنوبية والذي يستعد لنهائي كوبا ليبيرتادوريس وكتبت :“ فلامينغو : المسيح اسمه خيسوس “ في إشارة لمدرب الفريق البرتغالي خيسوس والذي يقود الفريق بشكل جيد.

كما تحدثت عن انتقالات أولمبيك ليون هذا الموسم وكتبت :“ ليون : الانتقالات تطرح التساؤل ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لمنتخب إيطاليا على أرمينبا 9-1 والعلامة الكاملة في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ رائع ”.

كما أجرت تحقيقًا حول تقنية حكم الفيديو في إيطاليا.

الصحيفة تحدثت عن خسارة إيطاليا في النسخة الجديدة لكأس ديفيز المقامة في مدريد أمام كندا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات الفرنسي ميشيل بلاتيني النجم السابق ليوفنتوس ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم وكتبت :“ بلاتيني: يوفنتوس يجب أن تأخذ كليان مبابي“.

كما اهتمت بالفوز الساحق للمنتخب الإيطالي على أرمينيا 9-1 وكتبت :“ مبالغ فيه ”.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على منتخب إنجلترا إذ يخطط المدرب غاريث ساوثغيت لمونديال قطر 2022.

كما تحدثت عن تصريحات ريان غيغز مدرب منتخب ويلز والذي قال :“ فيرغيسون يهاتفني كأصدقاء ”.

الصحيفة اهتمت برغبة ويستهام يونايتد في التعاقد مع الإسباني رافائيل بينيتيز.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيجمع الهلال السعودي وأوراوا الياباني في اليابان وترتيبات سفر مشجعي الفريق السعودي وكتبت :“ اجتماع يرتب سفر الهلاليين ”.

كما تحدثت عن النصر السعودي وكتبت :“ فيتوريا يرفض ادم ”.

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي الذي سيجمع منتخب السعودية والبارغواي وكتبت :“ الأخضر يفقد الخيبري ومادو ”.

كما تحدثت عن استقالة دييغو أرموندو مارادونا من تدريب فريق خيمانسيا وكتبت :“ مارادونا يستقيل والرئيس على خطاه ”.

الصحافة الإمارتية

الاحاد الرياضي

أجرت الصحيفة حوارًا مع البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي والذي قال :“ القمر السماوي قادر على الأبطال “ و“ عودة السيتي الحقيقي شرط التفوق على ليفربول ”.

كما تحدثت عن لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية الودي في الإمارات وكتبت :“ السامبا وشمشون: الرقص مع النمور ”.

كما اهتمت بإحصائيات كأس آسيا الأخيرة في الإمارات ودورها في تطور كرة القدم الآسيوية وكتبت:“ كأس أسيا 2019 مصدر إلهام الكرة الصفراء ”.

كما اهتمت بإطلاق أحمد بن محمد لجائزة الإبداع الرياضي وتألق أبطال الإمارات في مونديال الجوجيتسو وكتبت :“ منتخب الناشئين يبصم على عالمية أبوظبي بجائزة الأفضل“.