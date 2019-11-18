تصفيات أمم أوروبا 2020.. تأهل سويسرا والدنمارك.. وانتصارات كاسحة لإسبانيا وإيطاليا

انضم منتخبا سويسرا والدنمارك لركب المتأهلين إلى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد فوز الأول 6/1 على جبل طارق، وتعادل الثاني 1/1 مع إيرلندا، اليوم الاثنين.

وسجل منتخب سويسرا هدفًا في الشوط الأول و5 في الشوط الثاني ليفوز 6/1 ويضمن صدارة المجموعة الرابعة، ويخطف بطاقة التأهل للبطولة بعدما حصد 17 نقطة.

في حين تعادل منتخب الدنمارك 1/1 مع إيرلندا ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة كذلك.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب إيطاليا 9/1 على أرمينيا، سجلها شيرو ايموبيلي (هدفين)، ونيكولو زانيولو (هدفين)، ونيكولو باريلا، وأليسيو رومانيولي، وجورجينهو، وريكاردو أورسوليني، وفيدريكو كييزا، علمًا أن منتخب إيطاليا ضمن التأهل للبطولة مسبقًا.

وفاز منتخب إسبانيا 5/0 على رومانيا، سجلها فابيان رويز، وجيرارد مورينو، وألفارو موراتا، وميكيل اويارزابال، وهدف عكسي.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز 8 مرات مقابل تعادلين ولم يخسر أي مباراة.

وكذلك فاز منتخب السويد 3/0 على جزر فاروه سجلها سيباستيان آندرسون، وماثياس سفانبرغ، وجون جيديتى.

وبانتهاء مباريات اليوم يتأكد تأهل إيطاليا وفنلندا وبلجيكا وروسيا وفرنسا وتركيا وبولندا والنمسا وإسبانيا والسويد وكرواتيا والمجر وسويسرا والدنمارك وألمانيا وهولندا وأوكرانيا والبرتغال وإنجلترا والتشيك.

وستشهد بطولة أمم أوروبا 2020 مشاركة 24 منتخبًا، وستقام منافسات البطولة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، في 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.