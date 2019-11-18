شاهد.. جيورجينهو فاينالدوم يستعرض مهاراته (فيديو)

استعرض جيورجينهو فاينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مهاراته في تدريبات المنتخب الهولندي، في إطار استعداده لمواجهة إستونيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وضرب فاينالدوم الكرة بطريقة رائعة قبل أن يسقطها في الحقيبة المخصصة لوضع الكرات.

فينالدوم في تدريبات المنتخب الهولندي اليوم ???????????????????? pic.twitter.com/wFrQuHfQgL — EPL World (@EPLworld) November 18, 2019

وضمن المنتخب الهولندي المشاركة في أمم أوروبا 2020، بعدما غاب عن كأس العالم 2018، وأمم أوروبا 2016.

وفاينالدوم، البالغ من العمر 29 عامًا، شارك في 18 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، سجل فيها هدفين.

الطواحين تستعيد مكانتها

وقال المدافع فيرجيل فان دايك إن هولندا بدأت في استعادة مكانتها، بعد حسم التأهل المباشر لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

ومع إقامة بطولة أوروبا في 12 ملعبًا عبر أوروبا، قد تخوض هولندا مبارياتها في دور المجموعات على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.

وأضاف فان دايك في تصريحات صحفية: ”السعادة لا تسعني بعودتنا إلى بطولة أوروبا التي ننتمي إليها. يعني هذا الأمر الكثير للناس“.

ونوّه: ”سمعت أننا قد نلعب جميع مبارياتنا في دور المجموعات بأمستردام، وهو ما سيكون أمرًا رائعًا“.

وتابع: ”شعرنا بحزن بالغ لغيابنا عن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018. كان أمرًا قاسيًا“.

وقال فان دايك، الذي سيغيب عن المباراة الأخيرة في التصفيات أمام إستونيا لأسباب شخصية: إن منتخب هولندا لديه فرصة للتحسن.

وأتم: ”نعلم أن بمقدورنا التطور ويمكننا القيام بأشياء كثيرة بشكل أفضل. لكن يجب أن نفرح بعد التأهل عقب الغياب عن بطولتين كبيرتين“.