أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.. رونالدو ينهي أزمته مع ساري .. ومهاجم كرواتي على رادار البلوغرانا

اقتربت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، مع مدربه ماوريسيو ساري على الانتهاء بعد التصريحات التي أدلى بها رونالدو عقب انتهاء لقاء البرتغال ولوكسمبورغ بتصفيات يورو 2020.

وليمة عشاء

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، عقب فوز منتخب البرتغال 2/0 على لوكسمبورغ، وتأهله لأمم أوروبا 2020: ”في الأسابيع الثلاثة الماضية لم أكن في أفضل حالاتي، لم يكن هناك جدل في تصرفي بعد التغيير أمام ميلان، حتى لو أن الجميع يعلم إنني لا أحب أن يتم استبدالي“.

وأوضح رونالدو ”حاولت مساعدة فريقي يوفنتوس حتى وأنا مصاب وألا يتم استبدالي، لكنني أتفهم ذلك، لم أكن على ما يرام ولم أقدّم أفضل ما لدي بنسبة 100% في هاتين المباراتين (لوكوموتيف موسكو وميلان)“.

وأشارت شبكة ”سبورت ميدياست“ الإيطالية، إلى أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، يخطط لإحضار جميع زملائه في يوفنتوس؛ لتناول العشاء في مدينة تورينو، موضحة أن الدون يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية.

مبابي ونيمار

على الجانب الآخر، فجّرت صحيفة ”سبورت“ الاسبانية مفاجأة مدوية، بعدما أشارت إلى أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيلعب دورًا حاسمًا في إتمام انتقال زميله البرازيلي نيمار إلى برشلونة.

وقالت ”سبورت“، إن المهاجم الشاب كيليان مبابي سيكون كلمة السر في رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية إلى أن مصير النجمين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان يسير في اتجاهين عكسيين، كون إدارة النادي الفرنسي تلعب على ورقة مبابي وتريد الاحتفاظ باللاعب، وتعلم في الوقت نفسه أن نيمار لن يستمر طويلًا في صفوف الفريق.

وتابعت ”يحصل نيمار على راتب سنوي صاف يبلغ 30 مليون يورو، ويرغب مسؤولو باريس سان جيرمان حاليًا في تجديد عقد مبابي، وقطع الطريق أمام محاولات ريال مدريد لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده في صيف 2022“.

وأضافت ”يحاول مسؤولو سان جيرمان تجديد عقد مبابي، ومنحه راتب نيمار كي يصرف النظر ولو بصورة مؤقتة عن الرحيل إلى ريال مدريد، وبالتالي فإن الإدارة القطرية المالكة للنادي الفرنسي ستكون مجبرة على رحيل نيمار، لتجنب أي مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، كون استمرار اللاعبين يعني تكبد خزينة النادي 60 مليون يورو صافية من الضرائب كراتب لهما فقط“.

وأبرزت الصحيفة المقربة من دوائر صنع القرار في برشلونة تصريحات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، والذي أكد خلالها أن مبابي يجب أن يكون اللاعب الرئيسي في البي إس جي، وهو ما يعني أن تركيز الإدارة الباريسية سيكون على مبابي وليس نيمار في المستقبل القريب.

وأكدت أن باريس سان جيرمان يعتبر نيمار مرحلة تقترب من نهايتها، في ظل ما تردد عن إمكانية لجوء اللاعب البرازيلي الدولي إلى الاتحاد الدولي، فيفا، لفسخ عقده مع النادي الفرنسي، وسيكون وقتها سعر اللاعب في حدود 180 مليون يورو.

مهاجم كرواتي

وفي الإطار يواصل برشلونة بحثه المكثف عن مهاجم جديد لخلافة الأوروغواياني لويس سواريز، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويفضل النادي الكتالوني اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لكن بحسب تقارير إعلامية، فإن برشلونة يراقب أيضًا مهاجمين آخرين بينهم الكرواتي برونو بيتكوفيتش لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

وبحسب الصحافة الكرواتية، فإن المدير الرياضي لبرشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال شاهد مباراة كرواتيا وسلوفاكيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وخلال اللقاء سجل المهاجم بيتكوفيتش الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وسجل برونو بيكوفيتش، البالغ من العمر 25 عامًا، 4 أهداف لمنتخب كرواتيا في 7 لقاءات في تصفيات أمم أوروبا 2020، وسجل 3 أهداف في 12 لقاء في الدوري الكرواتي و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا لدينامو زغرب هذا الموسم.

وانتقل المهاجم الكرواتي لدينامو زغرب في بداية العام قادمًا من بولونيا الإيطالي ويعتبر من المهاجمين الجيدين حاليًا ويعتبره برشلونة كأحد الحلول لتعزيز خط هجومه وإيجاد بديل على المدى القصير للويس سواريز.

وكان إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، قد أكد في تصريحات مؤخرًا، أنه أخبر لويس سواريز برغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم، وهو القرار الذي علّق عليه اللاعب مؤخرًا وأكد أنه يرحب بالتنافس على مركز المهاجم.

أزمة غاريث بيل

من ناحية أخرى، باتت أيام النجم الويلزي غاريث بيل مع فريق ريال مدريد الإسباني معدودة، بعد توتر العلاقة بينه وبين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بكل قوة للتعاقد مع النجم الويلزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورصدت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية 5 أسباب تدفع غاريث بيل للموافقة على الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بدلًا من البحث عن مغامرة آسيوية بعد تلفيه عروضًا للاحتراف في الصين.

أولًا: قرب إنجلترا من ويلز، وهو الأمر الذي سيشجع بيل على الانتقال إلى البريمييرليغ مرة أخرى، كي يكون قريبًا من بلده للمشاركة مع المنتخب الويلزي في الاستحقاقات الدولية، كما أن بيل تعود على الحياة في إنجلترا، لأنه كان لاعبًا سابقًا في ناديي ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير.

ثانيًا: التعود على المنافسات في الدوري الإنجليزي، حيث قضى بيل ما يقرب من 7 سنوات في البطولة الأقوى في العالم، وبالتالي فإنه لن يجد أي صعوبة في التأقلم على الأجواء الإنجليزية.

ثالثًا: إجادة اللغة الإنجليزية، حيث عانى بيل كثيرًا من عدم الحديث بالإسبانية في مشواره مع ريال مدريد، ولا يزال غير قادر على التعامل بتلك اللغة رغم مرور 6 سنوات على رحيله إلى مدريد.

رابعًا: سيكون بيل النجم الأبرز في صفوف مانشستر يونايتد حال نجاح الصفقة، وهو الدور الذي لم يستطع الوصول إليه في وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد قبل رحيل الأخير إلى يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى الإصابات المتكررة التي كانت عامًلل سلبيًا على مستوى اللاعب في الميرينغي، وأخيرًا خلافاته مع زيدان.

خامسًا: سيكون انتقال بيل إلى المانيو بمثابة تحد جديد للاعب الويلزي، حيث يمكن أن يكون نقطة تحول مع كتيبة النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب الفريق الأحمر، والذي يعاني حاليًا في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعيدًا عن المنافسة على اللقب، وأيضًا عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.