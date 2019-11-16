صحيفة: أنطونيو كونتي يتلقى تهديدات بالقتل

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن المدرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تلقى تهديدات بالقتل.

ووفقًا لصحيفة ”كوريري ديلا سيرا“، فإن كونتي، البالغ من العمر 50 عامًا، تلقى ظرفًا مجهولًا يحتوي على تهديدات ورصاصة، وأشارت إلى أن كونتي أبلغ الشرطة بما حدث، حيث تم توفير حماية أمام منزله ومقر تدريبات إنتر ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود الشرطة لم تسفر عن تحديد مرسل التهديدات، مع الوضع في الاعتبار أنها من المرجح أن تكون مجرد مزحة أو رسالة غاضبة من مشجع ليوفنتوس؛ بسبب تولي كونتي قيادة إنتر ميلان، مثلما يحدث عادة في إيطاليا.

وحصد إنتر ميلان 31 نقطة من 12 مباراة، في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، تحت قيادة كونتي، حيث خسر مرة وحيدة، وكانت أمام يوفنتوس، وتعادل في مباراة أخرى، ويسعى النيراتزوري للظفر باللقب الذي أحرزه لآخر مرة موسم 2009/2010، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويلعب إنتر ميلان مع تورينو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي يوم 23 نوفمبر.

انتقادات كونتي

ووجه أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، الغاضب، انتقادات لمسؤولي ناديه؛ بسبب التخطيط السيئ بعد أن فرط فريقه في تقدمه بهدفين في الشوط الأول ليخسر 3/2 أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وكرر المدرب شكواه من قلة عدد لاعبي تشكيلته وافتقارهم لخبرة المنافسة في بطولتين، وأكد أن مسؤولي النادي عليهم مواجهة كاميرات التلفزيون مثله.

وقال كونتي بعد المباراة: ”تم ارتكاب بعض الأخطاء المهمة في مرحلة التخطيط، لا يمكن أن نلعب في دوري الأبطال والدوري الإيطالي بهذه التشكيلة الصغيرة“.

وأضاف: ”سئمت من قول الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا، ربما عليهم القدوم إلى هنا ليقولوا شيئًا، أتمنى أن يساعدهم ذلك على فهم بعض الأشياء“، ولم يصدر تعليق بعد من إدارة النادي.

وأقر كونتي بأنه يشعر وكأنه ”أسطوانة مشروخة“ مع استمرار شكواه من جدول المباريات المزدحم وإيضاح أن إنتر لا يزال في بداية مرحلة بناء فريق جديد.

وأضاف: ”يقولون إنني يجب أن أبتسم بشكل أكبر في التلفزيون.. لكن ينتهي بي الحال دائمًا بقول الأشياء نفسها حول عملية التطور والتعامل مع الأمر خطوة فخطوة، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم ولا يمكن أن أطلب منهم المزيد“.

وتابع بعد أن اشتكى من قلة خبرة لاعبيه: ”نتحدث عن لاعبين لم يسبق لهم الفوز بأي شيء باستثناء دييغو غودين، نستعين بمن؟ نيكولو باريلا القادم من كالياري؟ أم (ستيفانو) سينسي القادم من ساسولو؟“.

وكان لكونتي شكاوى مماثلة حينما كان مدربًا ليوفنتوس، حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، لكن واجه صعوبات في دوري الأبطال.