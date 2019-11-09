إنتر ميلان ينجو من فخ هيلاس فيرونا ويعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“ (فيديو)

نجح فريق إنتر ميلان، يوم السبت، في تحويل هزيمته بهدف إلى فوز بثنائية على ضيفه هيلاس فيرونا في الجولة الثانية عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 31 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

باغت هيلاس فيرونا منافسه الإنتر صاحب الضيافة بتسجيله هدف في الدقيقة 19 عن طريق فاليريو فيري من ضربة جزاء.

الدوري الايطالي : إنتر 0 – 1 هيلاس فيرونا | هدف فاليريو فيري من ضربة جزاء .. في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/ahy6q5HQYy — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 9, 2019

بعدها بحث لاعبو الإنتر عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج هيلاس فيرونا متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

الدوري الايطالي : انتر ميلان 1 × 1 هيلاس فيرونا | هدف ماتياس..د65 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/fmnNWGGz6K — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 9, 2019

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي حاول فيه الإنتر تسجيل التعادل، مال أداء هيلاس فيرونا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وجاءت الدقيقة 65 لتشهد التعادل للإنتر عن طريق الأوروغوياني ماتياس فيتشينو لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء هدف الفوز للإنتر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 83 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.