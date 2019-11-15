شقيقتا رونالدو تهاجمان ساري بعد ”هاتريك“ ليتوانيا

شنت شقيقة كريستيانو رونالدو هجومًا حادًا على ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، عقب تسجيل شقيقها قائد البرتغال ”هاتريك“ في مرمى ليتوانيا ضمن تصفيات يورو 2020، يوم الخميس.

وسجل رونالدو البالغ عمره 34 عامًا ثلاثية أخرى ليقترب من هدفه الدولي المئة، بعدما قاد البرتغال بطلة أوروبا للفوز 6-صفر على ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

ورفع رونالدو، الذي سجل الثلاثية رقم 55 في مسيرته والتاسعة مع البرتغال، رصيده إلى 98 هدفًا دوليًا، وسيصبح ثاني لاعب يسجل مئة هدف مع منتخب بلاده بعد الإيراني علي دائي.

وردد ساري أن مهاجمه وهداف يوفنتوس مصاب عندما استبدله بعد 55 دقيقة من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي، ورفض مصافحة بديله باولو ديبالا الذي أحرز هدف الفوز.

وأصر ساري على أن رونالدو يعاني من إصابة في الركبة، ولكن رونالدو نفى هذه الادعاءات في وقت لاحق وأصر على أنه بحالة جيدة وأثبت ذلك عمليًا عبر ”هاتريك“ في مرمى ليتوانيا.

وقال ساري عقب اللقاء: إن رونالدو يتعامل مع إصابة في الركبة منذ الشهر الماضي دون أن يغيب عن أي مباريات، كما يتعامل أيضًا مع إصابات في الفخذ وربلة الساق.

ومع ذلك، قال فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال إنه لا توجد مشكلة مع أكثر لاعبي البرتغال خوضًا لمباريات مع المنتخب على مر العصور، والأكثر تسجيلًا للأهداف ويمكن أن يدخل نادي المئة في مباراة لوكسمبورغ.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو التي كتبت على حسابها في إنستغرام مع صورة لرونالدو: ”لا تعبث معه“.

ووفقًا لصحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، أضافت شقيقة رونالدو الأخرى إيلما: ”إن الله لا يمكن تضليله. إنه لائق، فما الآن؟“

وسخر أحد أصدقاء رونالدو من المدير الفني السابق لإنجلترا فابيو كابيلو الذي هاجم رونالدو قائلًا: ”إنه لم يراوغ أي شخص منذ سنوات“.

ورد ميغيل بايكساو صديق رونالدو بسخرية على كابيلو قائلًا: ”أعتقد أنه كان عليك أن تراوغ الدفاع قبل أن تسجل“.

وسجل رونالدو هدفه رقم 700 في مسيرته الشهر الماضي، ولا يزال يسجل مع البرتغال لكنه سجل مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات له مع يوفنتوس.