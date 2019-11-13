رسميًا: إبراهيموفيتش ينفصل عن لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي

أعلن لوس أنغلوس غالكسي الأمريكي انفصاله عن مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بالتراضي ورحيله عن النادي لينضم على الأرجح إلى ميلان الإيطالي في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال كريس كلاين ، رئيس نادي لوس أنغلوس غالاكسي لموقع النادي : ”نود أن نشكر زلاتان على مساهماته في مع لوس أنغلوس غالاكسي ”

وأضاف ”منذ وصوله عام 2018 ، أثر زلاتان بشكل إيجابي على رياضة كرة القدم في لوس أنغلوس. نحن ممتنون لأخلاقياته الاحترافية والتزامه. نشكر زلاتان على احترافه وتأثيره الكبير على مجتمع لوس أنغلوس ومجتمع كرة القدم في أمريكا الشمالية ككل“.

وسجل إبراهيموفيتش 52 هدفًا وصنع 17 آخرين في 53 مباراة مع فريق لوس أنغلوس غالاكسي وقد كتب على حسابه على تويتر إن رحلته في الدوري الأمريكي قد انتهت.

وسيبدأ لوس أنغلوس غالاكس بطل الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات موسمه الخامس والعشرين في البطولة في مارس/آذار 2020 بدون زلاتان.

وقال إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق على تويتر ”شكرًا لك لغالاكسي لجعلني أشعر بالحياة مرة أخرى. شكرا لجماهير النادي. أردت زلاتان وحضر لكم. وتستمر القصة…. الآن يمكنكم العودة لمشاهدة البيسبول“.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

العودة لميلان

وسيعود إبراهيموفيتش إلى ميلان مرة أخرى حيث انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من برشلونة في عام 2010 قبل أن يتم التعاقد معه بشكل دائم في الموسم التالي.

وأبدت العديد من الأندية الإيطالية اهتمامها بضم إبرا ، حيث قال أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي إنه ”يرغب في رؤيته يدافع عن ألوان نابولي“، لكنه أضاف أن ”الأمر يعتمد عليه“.

ووقال المدير الرياضي لبولونيا والتر ساباتيني لموقع ”توتوميركاتو“ إن إبراهيموفيتش كان حريصًا على الانضمام إلى ناديه بسبب علاقته مع المدرب سينيسا ميهايلوفيتش حيث كان المدير الفني الصربي مساعدًا في إنتر ميلان خلال فترة وجود المهاجم السويدي مع النيرازوري.

وأضاف ”يريد زلاتان إبراهيموفيتش الانضمام إلينا بسبب علاقته مع سينيسا ميهايلوفيتش. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الجنون“.

مسيرة مظفرة

وتضمنت مسيرة إبراهيموفيتش بعض أكبر الأندية في العالم، بما في ذلك برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان كما أنه حقق الكثير من النجاح في الدوري الإيطالي.

وفاز فاز المهاجم بلقب الدوري خلال فترات تعاقده مع يوفنتوس وإنتر وميلان وربما يشعر أنه لا يزال بإمكانه تقديم المزيد في بطولة يعرفها جيدًا.

وسجل إبراهيموفيتش هدفا كل 128 دقيقة خلال موسميه مع الروسونيري ويريد أن يترك الدوري الأمريكي ليحصل على جولة أخيرة في أوروبا.

العودة إلى ميلان ستوفر بالتأكيد دفعة معنوية يحتاجها ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لميلان حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإيطالي بعدما حقق أربعة انتصارات فقط في 12 مباراة الموسم الحالي.

سيؤدي وصول إبراهيموفيتش إلى ضخ الثقة في تشكيلة الفريق المتعثر، كما سيضيف أيضًا قوة هجومية إضافية للفريق الذي سجل 11 هدفًا فقط في الدوري هذا الموسم.

واستهل إبراهيموفيتش مشواره في مسقط رأسه مع مالمو عام 1999 ولعب في أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر ليجتمع مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وأحرز 28 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع يونايتد قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة أنهت مسيرته في أوروبا قبل أن يعود ويستأنفها مع ميلان.