رسميًا: إبراهيموفيتش ينفصل عن لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي

أعلن لوس أنغلوس غالكسي الأمريكي انفصاله عن مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بالتراضي ورحيله عن النادي لينضم على الأرجح إلى ميلان الإيطالي في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال كريس كلاين ، رئيس نادي لوس أنغلوس غالاكسي لموقع النادي : ”نود أن نشكر زلاتان على مساهماته في مع لوس أنغلوس غالاكسي ”

وأضاف ”منذ وصوله عام 2018 ، أثر زلاتان بشكل إيجابي على رياضة كرة القدم في لوس أنغلوس. نحن ممتنون لأخلاقياته الاحترافية والتزامه. نشكر زلاتان على احترافه وتأثيره الكبير على مجتمع لوس أنغلوس ومجتمع كرة القدم في أمريكا الشمالية ككل“.

وسجل إبراهيموفيتش 52 هدفًا وصنع 17 آخرين في 53 مباراة مع فريق لوس أنغلوس غالاكسي وقد كتب على حسابه على تويتر إن رحلته في الدوري الأمريكي قد انتهت.

وسيبدأ لوس أنغلوس غالاكس بطل الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات موسمه الخامس والعشرين في البطولة في مارس/آذار 2020 بدون زلاتان.

وقال إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق على تويتر ”شكرًا لك لغالاكسي لجعلني أشعر بالحياة مرة أخرى. شكرا لجماهير النادي. أردت زلاتان وحضر لكم. وتستمر القصة…. الآن يمكنكم العودة لمشاهدة البيسبول“.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019