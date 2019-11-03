صحيفة تكشف وجهة زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن الوجهة المقبلة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مع اقتراب نهاية عقده مع لوس أنجليس غلاكسي الأمريكي.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، سيعود إلى ميلان الإيطالي، والذي سبق له اللعب للروسينيري في الفترة بين 2010 إلى 2012.

وقبل أيام تحدث باولو مالديني مدير ميلان التقني في تصريحات نقلتها صحيفة ”سكاي سبورت إيطاليا“: ”إبراهيموفيتش قد يكون حلمًا لنا لأسباب عديدة“.

وأضاف ”ربما يكون هناك خوف قليل داخل عقله من عدم السيطرة بالفريق، أتذكر عندما وضعني أنشيلوتي على مقاعد البدلاء في مباراة الديربي، أدركت أنني لن أقبل بموسم آخر على هذا النحو، لا أعرف ما إذا كان إبراهيموفيتش قد يقبل ذلك“.

وبحسب موقع ”Transfermarkt“، سجل إبراهيموفيتش 122 هدفًا وصنع 46 هدفًا في 219 مباراة في الدوري الإيطالي مع أندية ميلان وإنتر ويوفنتوس.

نهاية الرحلة

وألمح إبراهيموفيتش قبل أيام إلى نهاية مسيرته مع لوس أنجليس غالاكسي، قبل مواجهة مينيسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي يوم الأحد، وفي مقابلة صحفية أجاب إبراهيموفيتش عمّا إذا كانت هذه هي آخر مباراة له مع النادي، بالقول: ”يمكن أن تكون كذلك، أعتقد أن مستقبلي ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب مناقشته، قضيت وقتًا جيدًا وتجربة جيدة.. لقد تعلمت الكثير هنا.. ولا يزال العمل مستمرًا“.

وقال إبراهيموفيتش: ”أنا الآن في الـ38 من عمري، ولديّ حماس كالأطفال وبنفس الرغبة في الفوز، هذا بالنسبة لي هو كل شيء، لا أفكر في مستقبلي الآن، سأقيّم ما يحدث مع عائلتي من أجل الاستمرار في اللعب حتى أقرر التقاعد بنفسي، أحتاج للنظر لبعض الأشياء من أجل اتخاذ القرار سواء الانتقال إلى إيطاليا أو أي مكان“.

وأكمل ”إيطاليا هي بيتي الثاني، سأستمع إلى جميع العروض المقدمة لي، أرغب في القتال من أجل الوصول للهدف الأقصى، وإذا عدت إلى إيطاليا فأنا أريد المنافسة على الدوري الإيطالي، وليس مجرد الانتقال إلى أي فريق، لأنني زلاتان إبراهيموفيتش في النهاية“.

وواصل المهاجم السويدي ”لايزال بإمكاني إحداث الفارق، لست من الحيوانات التي سيتم عرضها ليراها الناس فقط، يمكنني تسجيل 20 هدفًا وأكثر في الدوري الإيطالي“.

وشدد: ”هناك زلاتان إبراهيموفيتش واحد فقط ولن يكون هناك آخر، وأرفض تشبيهي بأي لاعب صاعد، واختتم لا أعلم ما سأفعله بعدما أعتزل كرة القدم، لدي مسؤوليات وقوة لاتخاذ القرارات، ربما أصبح مدربًا، لكن هناك الكثير من التوتر في هذه المهنة، سأجلس على مقاعد البدلاء ولن أتمكن من الدخول إلى الملعب ولا أعتقد أنني سأتحمل ذلك، كما أنني في موسم واحد قد أكبر 10 سنوات“.

سجل مذهل

وسجل إبراهيموفيتش 30 هدفًا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع لوس أنجليس غالاكسي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجلوس غالاكسي، في مارس 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتزل إبراهيموفيش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).