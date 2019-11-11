 سوشيال ميديا الرياضة.. هاري كين يشارك في كتابة تاريخ المنتخب الإنجليزي.. وغوندوغان يعتذر لجمهور مانشستر سيتي – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة.. هاري كين يشارك في كتابة تاريخ المنتخب الإنجليزي.. وغوندوغان يعتذر لجمهور مانشستر سيتي

سوشيال ميديا الرياضة.. هاري كين يشارك في كتابة تاريخ المنتخب الإنجليزي.. وغوندوغان يعتذر لجمهور مانشستر سيتي

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مبابي ينضم لمعسكر الديوك
نشر كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء وصوله لفرنسا استعدادًا للانضمام إلى منتخب الديوك، وعلّق اللاعب قائلًا: ”مع منتخب فرنسا“.

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فينالدوم يقدم الهدايا في عيد ميلاده
حرص جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاده، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

وعلّق فينالدوم على الصورة قائلًا: ”إنه عيد ميلادي، عادة ما نتلقى هدايا في يومنا الخاص، لكنني أريد أن أقدمها ترقبوا هديتي الأسبوع المقبل“.

هاري كين يشارك في كتابة تاريخ المنتخب الإنجليزي قبل المباراة رقم 1000
نشر الإنجليزي هاري كين مقطع فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ خلال المقابلة التي أجراها مع التلفزيون الإنجليزي بمناسبة الرقم القياسي الذي ينتظره منتخب الأسود الثلاث، والذي ستحمل المباراة القادمة رقم 1000 في تاريخ المنتخب الإنجليزي.

وعلّق اللاعب: ”يشرّفني أن أكون جزءًا من الرحلة إلى 1000 مع إنجلترا، على ITV مساء الغد الساعة 10.45 للحصول على برنامج حول تاريخ فريق إنجلترا قبل المباراة 1000 هذا الأسبوع.

سمولينغ يقدم المساعدة للأطفال المشردين
استمر كريس سمولينغ لاعب نادي روما الإيطالي في تقديم دور اجتماعي مهم مع إحدى المؤسسات الاجتماعية التي تهتم بالأطفال المشردين، والتي أشارت إلى دور اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلّق اللاعب ”موضع ترحيب كبير، أتمنى أن يتمتع الأولاد بأنفسهم أراك قريبًا“.

غوندوغان يعتذر لجمهور مانشستر سيتي
نشر إلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له بقميص ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وتقدم اللاعب باعتذار لجماهير ناديه عقب الخسارة التي مُنِي بها الفريق بالأمس أمام ليفربول بنتيجة 1/3، وعلّق اللاعب ”نحاول دائمًا بذل قصارى جهدنا على أرض الملعب، لكن في بعض الأحيان لا ينجح الأمر، هزيمة مخيبة للآمال للغاية في أنفيلد، الحظ لم يكن إلى جانبنا علينا أن نقبل ذلك، ومع ذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه نراكم بعد الفاصل الدولي“.

توني كروس يشارك في إعلان لقميص المنتخب الألماني
شارك توني كروس لاعب نادي ريال مدريد والمنتخب الألماني في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلّق اللاعب ”نأمل أن تجلب هذه المجموعة الحظ والفرح لنا ولجماهيرنا“.

فان دايك: فوز كبير قبل الراحة الدولية
نشر فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له من لقاء الأمس أمام مانشستر سيتي عبر موقع ”تويتر“.

وعلّق مدافع الريدز ”الذهاب إلى الراحة الدولية بفوز كبير ضد مانشستر سيتي“.

مدافع الزمالك ينعى صديقه الراحل

حرص محمود علاء مدافع نادي الزمالك على توجيه العزاء إلى زميله السابق علاء علي، والذي وافته المنية اليوم الإثنين.

ونشر مدافع الزمالك عبر موقع ”تويتر“ ”لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليك يا صاحبي، وجعل مرضك شفيعًا لك وفي ميزان حسناتك إن شاء الله“.

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