ساري يعلق على غضب كريستيانو رونالدو بعد استبداله في مباراة يوفنتوس ضد ميلان

رفض ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إعطاء حجم أكبر لغضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تغييره أمام ميلان، مؤكدًا أنه لا وجود لأزمة بينهما وتفهم ردة فعله.

وغادر البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، يوم الأحد، بشكل غاضب بعد تبديله والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وقام ماوريسيو ساري مدرب اليوفي بإدخال الأرجنتيني باولو ديبالا على حساب رونالدو، للمرة الثانية على التوالي، ما دفع رونالدو للخروج غاضبًا.

ولم يجلس رونالدو على دكة البدلاء مع زملائه، بل قام بالدخول إلى غرفة خلع الملابس مباشرة.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 0 × 0 ميلان | لحظة تبديل رونالدو وخروجه من الملعب" ????#JuveMilan

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وقال ساري بعد اللقاء: ”مشكلة مع رونالدو؟ لا نهائيا بالعكس يجب عليّ أن أشكره لكونه وضع نفسه رهن إشارة الفريق رغم كونه لم يكن جاهزًا بدنيا، فضلت تغييره لكونه ظهر لي في حالة ليست جيدة لكنه فعل كل شيء ليكون معنا“.

وأضاف مدرب يوفنتوس: ”أن يكون غاضبًا بعد التغيير فهذه الأشياء عادية ولكل اللاعبين خصوصًا لمن قدموا تضحيات للعب“.

وأكد ماوريسيو ساري أنه لن يعاتب نجمه أو يعاقبه بعد غضبه ومغادرته للملعب، وقال: ”يوجد بعض من التسامح مع اللاعبين الذين يحاولون إعطاء كل شيء، 5 دقائق من الغضب هذا يبدو طبيعيًا بالنسبة لي“.

وأكمل: ”كما أنه من الممتع بالنسبة للمدرب رؤية لاعبه يغضب لكونه خرج بديلاً العكس هو ما يقلقني“.

وأكد ساري أن رونالدو يعاني من إصابة في الركبة منذ اللقاء السابق أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا وخلال نفس اللقاء عبر النجم البرتغالي عن غضبه من مدربه بعد تبديله.

وسبق لساري أن أخرج رونالدو في لقاء لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا وأشرك مكانه باولو ديبالا أيضًا وعبر النجم البرتغالي عن غضبه ودخل في نقاش مع مدربه.

وللمرة الثانية يحاول ماوريسيو ساري التقليل من ردة فعل نجمه والدفاع عنه وعن علاقتهما وأكد أن غضبه كان بسبب انزعاجه من إصابة في الركبة.