ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ميلان (صورة)

استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فقدها لمدة 24 ساعة، وذلك بعد فوزه على ضيفه ميلان بصعوبة 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر، الذي تصدر الترتيب عقب فوزه على فيرونا 2 – 1، وتوقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي الوقت الذي بحث فيه يوفنتوس عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو آي سي ميلان عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 32 نقطة لينتزع القمة من انتر ميلان، بينما تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر ليتلقى الهزيمة السابعة له في الموسم الحالي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: