هدف مباراة يوفنتوس وميلان: ديبالا يتقدم للسيدة العجوز (فيديو)

تقدم الأرجنتيني باولو ديبالا بمهاجم يوفنتوس الإيطالي بهدف في شباك ميلان، خلال مباراة الفريقين في مواجهة كلاسيكية مثيرة للدوري الإيطالي.

وأحرز ديبالا هدفه في الدقيقة 77 من انفراد بالمرمى، وسدد كرة أرضية زاحفة.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 1 × 0 ميلان | هدف ديبالا#JuveMilan

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في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/RxBHaqHwPg — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019

ورغم تراجع ترتيب ميلان وابتعاده عن المنافسة في الفترة الأخيرة، ولكن بريق لقائه ضد يوفنتوس ما زال قائمًا، وخاصة أن الفريقين لديهما بعض الأوراق المميزة التي تجعل المواجهة قوية بين الفريقين.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الفريق 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويحتل ميلان المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من خلال 6 هزائم و4 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.

وفاز يوفنتوس في آخر لقاء ضد ميلان بنتيجة 2/1 يوم 6 أبريل الماضي في الدوري، وتغلب يوفنتوس في آخر 8 مباريات على ميلان، وكان الفوز الأخير للروسينيري على اليوفي يوم 22 أكتوبر 2016 قبل 9 مباريات كاملة.