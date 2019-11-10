ديبالا يخطف فوزًا عسيرًا ليوفنتوس من ميلان ويحافظ لفريقه على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف في يوفنتوس فريقه لعبور ضيفه آي سي ميلان بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

تسيد الحذر الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 77 ليتمكن ديبالا من إحراز الهدف الأول للسيدة العجوز.

وفي الوقت الذي بحث فيه يوفنتوس عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو آي سي ميلان عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 32 نقطة لينتزع القمة من انتر ميلان، بينما تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر ليتلقى الهزيمة السابعة له في الموسم الحالي.