المدير التنفيذي ليوفنتوس: هيغواين قريب من تمديد عقده مع البيانكونيري

قال فابيو باراتيسي، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الأحد، إن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، قريب من تمديد عقده مع البيانكونيري.

وأوضح باراتيسي، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”هيغواين يلعب بشكل جيد، ومن وجهة نظري، هو أحد أفضل 3 مهاجمين في العالم.. إنه يفعل ما نتوقعه منه، هو رجل جميل ولاعب رائع، ونحن سعداء به للغاية“.

وأضاف باراتيسي ”طوال فترة الصيف، وكما قلت مرات عديدة، كانت لدينا العديد من الفرص في سوق الانتقالات، وهيغواين كانت لديه نية مطلقة للبقاء هنا.. تحدثنا كثيرًا، لأنه في موسمه السابق هنا قبل رحيله معارًا، لم يكن مقتنعًا تمامًا بفكرة البقاء في يوفنتوس“.

وختم المدير التنفيذي ليوفنتوس بالقول: ”لهذا السبب اتفقنا على إعارته، لكن هذه المرة هو على اقتناع تام بالبقاء.. لم نوقع على تمديد العقد بعد، لكننا قريبون جدًا“.

وقضى هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا، الموسم الماضي معارًا، في صفوف ميلان وتشيلسي.

وشارك هيغواين في 13 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها.

وانضم هيغواين إلى يوفنتوس صيف العام 2016، مقابل 90 مليون يورو، وسجل للبيانكونيري 58 هدفًا وصنع 11 في 118 مباراة.