كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يتابع عشاق الكرة الإيطالية اللقاء المثير الذي يجمع بين يوفنتوس وضيفه ميلان في مواجهة كلاسيكية مثيرة للدوري الإيطالي.

ورغم تراجع ترتيب ميلان وابتعاده عن المنافسة في الفترة الأخيرة، ولكن بريق لقائه ضد يوفنتوس ما زال قائمًا، وخاصة أن الفريقين لديهما بعض الأوراق المميزة التي تجعل المواجهة قوية بين الفريقين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الأحد، الساعة 22:45 بتوقيت السعودية على ملعب ”يوفنتوس آرينا“، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق رؤوف خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الفريق 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويحتل ميلان المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من خلال 6 هزائم و4 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.

وفاز يوفنتوس في آخر لقاء ضد ميلان بنتيجة 2/1 يوم 6 أبريل الماضي في الدوري، وتغلب يوفنتوس في آخر 8 مباريات على ميلان، وكان الفوز الأخير للروسينيري على اليوفي يوم 22 أكتوبر 2016 قبل 9 مباريات كاملة.

يوفنتوس.. والقوة الضاربة

يحشد فريق يوفنتوس القوة الضاربة لتحقيق الفوز على حساب ميلان، ويبحث عن حصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، خاصة أن الفريق لن يغيب عنه أي لاعب سوى جورجيو كيليني للإصابة، وتحيط الشكوك بمشاركة كريستيانو رونالدو بعد إعلان المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي أن رونالدو اشتكى من آلام في الركبة.

ورفض ساري نغمة التقليل من ميلان، مؤكدًا أنه فريق جيد رغم أن بدايته بالدوري لم تكن بالشكل المطلوب، ولكن المواجهة لن تكون سهلة وسيكون على يوفنتوس الحذر.

ويعتمد يوفنتوس على طريقته 4-3-1-2 بوجود الحارس فيوتشك تشيزيني وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو في خط الدفاع، مع لاعب الارتكاز ميراليم بيانيتش وأمامه صانع اللعب آرون رامسي وعلى اليمين دوغلاس كوستا وعلى اليسار بلايس ماتويدي.

ويقود خط الهجوم غونزالو هيغواين وبجواره كريستيانو رونالدو أو باولو ديبالا حال عدم جاهزية رونالدو للمشاركة.

بيولي.. وأوراق ميلان

يتطلع ميلان لتحقيق نتيجة طيبة أمام يوفنتوس رغم صعوبة الموقف، وبحث اليوفي عن استعادة صدارة الكالتشيو التي يحتلها إنتر بفارق نقطتين.

وقال المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان في المؤتمر الصحفي، إن المباراة ستكون صعبة لفريقه، وخاصة مع إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد نجوم يوفنتوس.

ويفتقد ميلان خدمات صامويل كاستيخو، ويعتمد الروزانيري على تشكيلته التي تضم الحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه الرباعي أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو ودافيد كاباريا وثيو هيرنانديز للدفاع، مع ثلاثي الوسط إسماعيل بن ناصر ورادي كورينتش ولوكاس باكيتا، بينما يقود ثلاثي الهجوم سوسو فيرنانديز وهاكان كالهينوجلو وكريستوف بيونتيك.

وقال هاني سعيد مدافع فيورنتينا وباري الإيطاليين السابق لإرم نيوز، إن مباريات يوفنتوس وميلان تتسم دائمًا بالأجواء الجماهيرية والندية بغض النظر عن فوارق الترتيب وتراجع ميلان في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يجعل البعض لا يرى اللقاء بمثابة مباريات أخرى مثل يوفنتوس ونابولي أو يوفنتوس ضد إنتر.

وأشار إلى أن يوفنتوس لديه توليفة من النجوم الكبار على رأسهم كريستيانو رونالدو وأيضًا دييجو كوستا وباولو ديبالا وهيغواين وبيانيتش ورامسي، وكلهم لاعبون موهوبون قادرون على التحكم في الكرة.

وأكد أن ميلان لديه أيضًا عناصر واعدة وخاصة بيونتيك وبن ناصر وسوسو، ولكن هل يستطيع دفاع ميلان الصمود أمام قوة هجوم يوفنتوس؟ قائلًا: ”أعتقد أنه اختبار صعب للميلان أمام هذا الكم من النجوم الكبار“