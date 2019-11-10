التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في الدوري الإيطالي (إنفوغرافيك)

يواجه يوفنتوس نظيره آسي ميلان، مساء اليوم الأحد، بملعب ”أليانز ستاديوم“، بمدينة ”تورينو“، في قمة مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة برصيد 29 نقطة، متفوقاً بفارق 16 نقطة كاملة على ميلان صاحب المركز الـ11.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما نجح في حجز مقعده بالدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل جولتين على نهاية دور المجموعات بعد فوزه الأربعاء الماضي على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1.

في حين يحلم ميلان بتحقيق المفاجأة وذلك بالعودة إلى الديار حاملاً النقاط الثلاث أملاً في إحياء آماله في المنافسة على احتلال إحدى المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

مباراة يوفنتوس وميلان تحمل أبعادًا تاريخية كبيرة، إذ يعد الفريقان هما الأكثر تتويجاً بالألقاب المختلفة بين كل الفرق الإيطالية، كما أن كل الإحصائيات تشير إلى امتلاكهما أكبر قاعدة جماهيريه للأندية الإيطالية داخل وخارج إيطاليا وهو ما يجعله دائماً محط الأنظار.

ولم يعرف يوفنتوس الخسارة هذا الموسم بعد مرور 11 مباراة، وهو يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، فإن ميلان تعرض للخسارة 6 مرات، مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليجمع 13 نقطة فقط، في مؤشر يوضح الفارق الكبير بين الفريقين.

ويعود آخر انتصار حققه ميلان في الدوري الإيطالي على يوفنتوس إلى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2010، سجل اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي هدف الفوز، وبعد تلك المواجهة حققت ”السيدة العجوز“ 5 انتصارات متتالية.

التشكيلة المتوقعة لليوفي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندر.

خط الوسط: بيانيتش – آرون رامزي – ماتويدي.

خط الهجوم : دوغلاس كوستا – غونزالو هيغواين – كريستيانو رونالدو.

التشكيلة المتوقعة لميلان:

دوناروما في حراسة المرمى، دوارتي ورومانيولي ورودريغيز وكونتي وثيو هيرنانديز في خط الدفاع، إسماعيل بن ناصر وراضي كرونيتش في وسط الميدان، سوسو وتشالانغولو على الأطراف وكرزيستوف بيونتيك في مركز رأس الحربة.