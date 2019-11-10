سوشيال ميديا الرياضة: أوزيل يحارب الاكتئاب بزيارة المقابر.. ورونالدينيو يعود إلى برشلونة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

تشافي يشارك في انتخابات إسبانيا

نشر النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء الإدلاء بصوته اليوم في الانتخابات البرلمانية في إسبانيا.

وحث اللاعب المواطنين على المشاركة في الانتخابات، قائلًا : لقد قمت بالتصويت بالفعل، صوّت أنت أيضًا.

رونالدينيو يعود إلى برشلونة

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة السابق، صورة له عبر ”إنستغرام“ أثناء تواجده في مدينة مدينة كاستيلديفيلس الكتالونية.

وعلق رونالدينيو على الصورة، قائلًا: لا شيء أفضل من التواجد في بيتك، حيث نحب ويحبه الجميع، شكرًا لك شريكي ميمو، على كل شيء، منذ وصولنا إلى برشلونة .

لوكاكو يحتفل بفوز الإنتر بصحبة نجم البيسبول العالمي

نشر روميللو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بصحبة نجم البيسبول العالمي روبنسون كانو، الذي حرص على الاحتفال الذي حققه الإنتر بالأمس على حساب هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، وعلق لوكاكو قائلًا: عظيم أن أجد أخًا مثل روبنسون كانو.

بيكهام يحيي ذكري ضحايا الحرب العالمية

حرص النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، على إحياء ذكرى ضحايا إنجلترا في الحرب العالمية الأولى، حيث نشر نجم مانشيستر يونايتد السابق صورة لأثار الضحايا عبر ”إنستغرام“، وعلق قائلا : اليوم نتذكر ونكرم كل من فقدوا حياتهم بشجاعة من أجلنا.

أوزيل يحارب الاكتئاب بزيارة قبر صديقه

نشر الألماني مسعود أوزيل نجم نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء زيارته لقبر صديقه وحارس المرمى السابق روبرت إنك والذي انتحر بسبب الاكتئاب.

وعلق أوزيل قائلا: منذ 10 سنوات، أخذ زميلي روبرت إنك حياته، كان عمره 32 عامًا ولن ينسى أبدًا، فيما يتعلق للعمل العظيم والمهم، لا ينبغي اعتبار الاكتئاب نقطة ضعف وبالتأكيد ليس موضوعًا محظورًا.

Heute vor 10 Jahren nahm sich mein DFB Kollege Robert Enke das Leben. Er wurde 32 Jahre alt& bleibt unvergessen! Respekt an die @EnkeStiftung für die tolle&wichtige Arbeit. Depression darf nicht als Schwäche gesehen werden&schon gar kein Tabuthema sein. #RIProbert #gedENKEminute pic.twitter.com/LrOxaAITof — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 10, 2019

غنابري يحتفل بالفوز الكاسح في ديربي ألمانيا

احتفل سيرجي غنابري لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، بالفوز الذي حققه فريقه بالأمس في ديربي ألمانيا على حساب نادي بروسيا دروتموند برباعية نظيفة.

ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه في ”تويتر“ بقميص ناديه، قائلا: فوز عظيم قبل الاستراحة الدولية.

Big big win before the international break! #FCB pic.twitter.com/CgkQDyrYTK — Serge Gnabry (@SergeGnabry) November 10, 2019

شفانشتايجر يمارس رياضة الغولف

نشر باستيان شفانشتايجر نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، صورة له عبر ”تويتر“، وهو يمارس رياضة الغولف، وعلق اللاعب قائلا: يوم جميل على ملعب الجولف الرائع.

Ein wunderschöner Tag auf dem fantastischen Golfplatz @arabellagolfmca! A beautiful day @arabellagolfmca, what a fantastic golf course to play! #ad #Anzeige pic.twitter.com/Hwp86maoyi — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) November 10, 2019

عبد الله السعيد يهنئ قائد المنتخب المصري

حرص عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز والمنتخب المصري، على تهنئة قائد منتخب الفراعنة أحمد فتحي بمناسبة عيد ميلاده، حيث علق السعيد عبر موقع ”تويتر“، قائلا : كل سنة ونت طيب حبيبي، وإن شاء الله سنة سعيدة عليك.