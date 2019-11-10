تقرير: إيرلنغ هالاند نجم سالزبورغ يكشف موقفه من عرض يوفنتوس الإيطالي

فرض النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند، مهاجم ريدبول سالزبورغ النمساوي، اسمه على سوق الانتقالات الأوروبية، في ظل اهتمام كبار القارة العجوز بالتعاقد معه.

ويقدم النجم النرويجي موسمًا استثنائيًا مع سالزبورغ، بعد أن تصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بسبعة أهداف سجلها خلال 4 مباريات فقط.

تطور جديد

ويحظى هالاند باهتمام كبير من عدة أندية على رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب متابعة الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة للاعب.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن ايرلنغ هالاند أوضح موقفه من الانتقال لفريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع في تقريره المنشور، صباح اليوم الأحد، أن هالاند لا يمانع اللعب ليوفنتوس بعد أن رفض عرضًا سابقًا من اليوفي قبل عام ونصف.

وفضل اللاعب النرويجي صاحب الـ19 عاماً وقتها الانتقال من مولدي النرويجي إلى ريدبول سالزبورغ على الذهاب إلى البيانكونيري.

وأكد ”كالتشيو ميركاتو“ أن موقف اللاعب تغير الآن، بعد أن فرض نفسه كأحد النجوم في أوروبا.

قرار حكيم

ووصف الموقع قرار هالاند بالانتقال إلى سالزبورغ بالقرار الحكيم بعد أن فضل اللاعب الحصول على فرصة أكبر للمشاركة والتطور.

وتحول هالاند إلى جوهرة، تسعى أكبر الأندية في أوروبا للحصول عليها.

وذكر الموقع أن فابير باريتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يعلم جيداً أن هالاند لم يعد مجرد لاعب شاب يسعي للتعاقد معه ثم إعارته لأحد الفرق فيما بعد.

ويفضل النجم النرويجي التركيز على تحسين مستواه داخل الملعب والاستماع إلى كل العروض المقدمة من كل الفرق، بما في ذلك برشلونة الذي بدأ البحث عن بديل لمهاجمه الأورغواياني لويس سواريز.

موقف سالزبورغ

ونفى ”كالتشيو ميركاتو“ التقارير التي تؤكد طلب ريدبول سالزبورغ الحصول على 100 مليون يورو مقابل بيع هلاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعى إدارة النادي النمساوي لتكرار تجربة آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد الإسباني بالموسم الماضي.

وفضل فرانكفورت عدم الإعلان عن قيمة انتقال يوفيتش طوال الموسم الماضي، مستغلاً التطور المستمر في أداء اللاعب، قبل أن يحصل على 65 مليون يورو نظير انتقاله إلى ريال مدريد.

ويدرك يوفنتوس أن سالزبورغ لن يكشف عن القيمة المالية المطلوبة للموافقة علي بيع ايرلنغ هالاند في هذا التوقيت، في انتظار المزيد من التألق للاعب النرويجي الشاب فيما تبقى من الموسم الجاري.

أرقام باهرة

وبات إيرلنغ هالاند رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول 4 مباريات بعد زي كارلوس مع بورتو البرتغالي موسم 1992/93، وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس 1995، ودييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد موسم 2013/14، كما أنه بات الأكثر تسجيلًا في أول 4 مباريات وبعده كل من: الفرنسي تييري هنري، والكرواتي إيفان كلاسنيتش، والإسباني كوستا، والإيفواري ديدييه دروغبا، وكل منهم سجل 5 أهداف.

وأصبح هالاند أيضًا ثاني أصغر لاعب يسجل في أول 4 مباريات في دوري الأبطال بعد الفرنسي كيليان مبابي حينما كان عمره 18 عامًا.

تحرك رسمي

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن يوفنتوس بدأ التحرك للتعاقد مع أول الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة وهو هالاند، مهاجم ريدبول سالزبورغ النمساوي.

وأوضح الموقع نقلًا عن صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن مسؤولي نادي يوفنتوس قد اجتمعوا بالفعل مع مينو رايولا مدير أعمال اللاعب النرويجي.

ويسعي مسؤولو يوفنتوس، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، لاستغلال العلاقة المتوترة بين رايولا وإدارة مانشستر يونايتد أحد أكثر الفرق اهتمامًا بضم إيرلنغ هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت ”كوريري ديلو سبورت“ إن العلاقة بين رايولا وكيل اللاعبين الأشهر في أوروبا، وإدارة اليونايتد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن فشل في بيع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي.

وكان ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس قد طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجي الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.