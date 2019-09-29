آرسنال يخطط للتخلص من مسعود أوزيل في سوق الانتقالات الشتوي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية الأحد، أن نادي آرسنال يخطط للتخلص من لاعبه الألماني مسعود أوزيل، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“فإن مسؤولي آرسنال يفضلون إعارة أوزيل ودفع جزء من راتبه، على استمراره مع الغانرز في ظل خروجه من حسابات المدرب الإسباني أوناي إيمري.

ويحصل أوزيل على راتب يصل إلى 350 ألف إسترليني أسبوعيًا، وأشارت ”ميرور“ إلى أن إيمري كافح لإدخال أوزيل في خطته للموسم الجديد، لكن اللاعب لم يساعده على ذلك، وبدأ أساسيًا في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وفي أغسطس الماضي قالت صحيفة ”واشنطن بوست“، إن أوزيل، 30 عامًا، يتفاوض حاليًا عبر وكيل أعماله إرغوت سوغوت مع دي سي يونايتد، حيث يجري حاليًا سوغوت مفاوضات مع النادي الأمريكي في واشنطن.