ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على نيوكاسل (صورة)

حقق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا بنتيجة 5/0 على نيوكاسل ليحقق 3 أهداف ثمينة في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وسجل ليستر سيتي هدفًا في الشوط الأول قبل أن يكتسح منافسه وينهي المباراة فائزًا 5/0.

ورفع الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 14 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويملك مانشستر سيتي 16 نقطة في المركز الثاني، و12 نقطة لويستهام في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس يأتي توتنهام برصيد 11 نقطة مع تشيلسي، وبورنموث، وآرسنال، وكريستال بالاس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على نيوكاسل: