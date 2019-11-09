جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا (صورة)

نجح فريق إنتر ميلان، يوم السبت، في تحويل هزيمته بهدف إلى فوز بثنائية على ضيفه هيلاس فيرونا في الجولة الثانية عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 31 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

باغت هيلاس فيرونا منافسه الإنتر صاحب الضيافة بتسجيله هدف في الدقيقة 19 عن طريق فاليريو فيري من ضربة جزاء.

بعدها بحث لاعبو الإنتر عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج هيلاس فيرونا متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي حاول فيه الإنتر تسجيل التعادل، مال أداء هيلاس فيرونا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وجاءت الدقيقة 65 لتشهد التعادل للإنتر عن طريق الأوروغوياني ماتياس فيتشينو لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء هدف الفوز للإنتر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 83 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.