أخبار ريال مدريد وبرشلونة.. الملكي يدمر علاقة مبابي مع سان جيرمان و سواريز يحدد وجهته بعد البلوغرانا

وصلت علاقة الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مع إدارة الفريق الباريسي، إلى طريق مسدود في الآونة الأخيرة، حيث يضع النجم الفرنسي إدارة الـ“بي أس جي“ تحت ضغط كبير في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع اللاعب.

وأثارت تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، غضب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، خاصة في ظل التعثر الذي تشهده مفاوضات تجديد عقد اللاعب الذي يحظى باهتمام متزايد من أكبر الأندية الأوروبية.

تعثر المفاوضات

وأكدت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن أولوية باريس سان جيرمان هي تمديد نجمه مبابي، إلا أن المفاوضات بين الطرفين تواجه صعوبات كبيرة.

ويجد باريس سان جيرمان صعوبة في منح مبابي، نفس راتب زميله البرازيلي نيمار، حيث يحصل نيمار على راتب يقدر بـ 30 مليون يورو سنويًا، كما يتمتع النجم البرازيلي بكونه معفى من سداد ثلث ضرائبه.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، عن عدم وجود عرض رسمي حتى الآن من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي.

وذكرت ”ليكيب“ أن مبابي يشعر بالإحباط منذ سقوط باريس سان جيرمان الموسم الماضي، أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ومنح النجم الفرنسي بعض المقربين الضوء الأخضر للعمل على انتقاله من النادي الفرنسي، ويسعى مبابي للتواجد في فريق يحقق من خلاله طموحاته في التتويج بالبطولة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أي إخفاق أوروبي جديد للبي أس جي قد يدفع مبابي لإعادة التفكير من جديد في مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.

تصعيد مفاجئ لآرسنال

قالت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، إن آرسنال ينوي عرض تشاكا للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويشعر الدولي السويسري بالقلق على مستقبله مع النادي اللندني، منذ قرار سحب شارة القيادة.

وأوضحت ”ميرور“ أن آرسنال سيعرض غرانيت تشاكا على أندية الدوري الألماني والتي أبدى عدد منها اهتمامًا في أوقات سابقة بالتعاقد مع لاعب بروسيا مونشنغلادباخ السابق.

ويحظى جرانيت تشاكا بسمعة جيدة في البوندزليجا، حيث لعب لعدة مواسم هناك قبل انتقاله إلى الغانرز.

وكان تشاكا قد انضم إلى آرسنال قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 34 مليون جنيه إسترليني العام 2016.

من جانبه دعم الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لآرسنال قرار أوناي إيمري بسحب شارة القيادة من تشاكا.

وقال فينغر خلال تصريحات نشرتها ”ميرور“:“كمدرب يكون عليك أحيانًا اتخاذ مثل هذه القرارات“.

وأضاف:“أرسنال يحظى باحترام كبير على مستوى العالم من خلال قيم هذا النادي، وعلى الجميع أن يحترم هذه المبادئ“، وأكمل:“آرسنال أحد أكبر الأندية في العالم، وعلينا أن نثبت ذلك“.

مستقبل سواريز

كشف نيكولاس لوديرو، الصديق المقرب للأورجوياني لويس سواريز، ولاعب منتخب أوروغواي ونادي سياتل ساندرز الأمريكي، موقف ”البيستوليرو“ بعد نهاية مشواره مع برشلونة.

وقال لوديرو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد نهاية مشواره مع البارسا.

وأضاف بقوله، خلال تصريحات نشرتها الصحيفة الكتالونية اليوم الجمعة:“سواريز يريد اللعب في الدوري الأمريكي، ويسألني كثيرًا عن المنافسة في تلك المسابقة، وكان حلمه أن يرتدي قميص برشلونة، وحقق هذا الحلم وتُوّج بالكثير من البطولات، وهو الآن يريد التغيير“.

وتابع:“آجلًا أو عاجلًا، سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي، وأمنيتي الخاصة أن ينضم سواريز إلى نادي سياتل ساندرز، رغم أن هذه ستكون مهمة صعبة للغاية، ولكن الأمر شبه محسوم تمامًا بالنسبة له، وسيخرج من أوروبا بعد مشوار طويل في هولندا، وإنجلترا، وإسبانيا، وستكون محطته المقبلة في الولايات المتحدة“.

وينتهي عقد سواريز، 32 عامًا، في صيف 2021، وهو ما يعني أنه يمكن أن يرحل عن البلوغرانا نهاية الموسم الجاري، ما لم يتم تجديد التعاقد، حتى لا يكون صفقة مجانية ولاعبًا حرًا بعد ذلك.

موعد الكلاسيكو

قالت محطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية الإسبانية، إن مباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لن تقام في موعدها المعتاد الساعة 21:00 بتوقيت إسبانيا نظرًا لحقوق البث.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشهر الماضي، أن الموعد الجديد لمباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد سيكون 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة، يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري الإسباني بسبب ما وصفته بـ“الظروف الاستثنائية“.

وأوضحت إذاعة ”كادينا كوبي“ أن المباراة لن تقام في موعدها المعتاد في الساعة 21:00 بتوقيت مدريد، وذلك حتى يتم بثها في أكبر عدد ممكن من دول العالم.

وفي المقابل ستُقام مباراة الدور الثاني في مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في مارس/آذار المقبل في موعدها الأصلي الساعة 21:00.

وبذلك من المرجح إقامة مباراة الأربعاء 18 ديسمبر في كامب نو الساعة 13:00 أو الساعة 16:00 عصرًا حتى يتم بثها في أكبر عدد من دول العالم.

زيدان يثير الجدل

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أن الثنائي غاريث بيل، وجيمس رودريغيز، لا يعانيان أي إصابة، لكنهما غير متاحَين للعب برفقة الفريق في لقاء إيبار، ما يثير الجدل مرة أخرى حول النجمين.

وقال المدرب الفرنسي قبل مواجهة إيبار، غدًا السبتن في الدوري الإسباني:“ليسا متاحَين للعب معنا، ولا يعانيان من إصابة، وسيذهبان برفقة منتخبَي بلدهما، ولا يمكننا فعل أي شيء، لديهم 5 أو 6 أيام، وسنرى إن كانا جاهزَين للعب دوليًا“.

وأضاف زيدان:“هذا لا يعني أنهما لم يكونا مصابَين، ولكنهما حاليًا غير جاهزَين للعب معنا، غدًا، ولم يتدربا مع الفريق، وحين لا يتدربان مع المجموعة فهذا يعني أنهما غير متاحَين للعب معنا“.